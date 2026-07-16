Colocarán casetas de vigilancia en sectores conflictivos de Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Colocarán casetas de vigilancia en sectores conflictivos de Ramos Arizpe
    Serán cinco las casetas que estarán ubicadas estratégicamente en la ciudad. MANUEL RODRÍGUEZ

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció la llegada de unidades que contarán con patrullas, cámaras de seguridad y presencia permanente de elementos policiacos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe, anunció la implementación de una nueva estrategia para disminuir la incidencia delictiva y aumentar la vigilancia en los sectores con mayor vulnerabilidad, mediante la instalación de casetas móviles de seguridad pública.

Esta medida busca llevar una presencia policial permanente y directa a los puntos conflictivos de la ciudad. Con esto se pretende brindar una respuesta inmediata ante las emergencias de la ciudadanía y mejorar la percepción de resguardo en la localidad.

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Al respecto, Gutiérrez Merino detalló que las unidades acaban de recibirse y están en proceso de acondicionamiento técnico: “Bueno, nos acaban de llegar las casetas, las vamos a equipar, vamos a tener cuatro o cinco casetas este móviles”.

El equipamiento especializado de estas instalaciones portátiles garantizará una operatividad completa tanto para los oficiales asignados como para los vecinos del sector. Las autoridades locales integrarán herramientas digitales de última generación para la debida vigilancia de la periferia.

“Son las que nos van a ayudar a tener más controlado y más presencia en las colonias. Se van a entregar por medio de Seguridad Pública, se les van a instalar cámaras, se les van a instalar logotipos”, explicó el Alcalde.

Asimismo, enfatizó que los módulos móviles ofrecerán un espacio idóneo para el personal: “Se les van a instalar todos los señalamientos que son necesarios para que estén cómodos y para que las personas que tengan ahí pues bueno, las podamos atender”.

$!Una de las casetas móviles de vigilancia será colocada en la colonia Urbivilla.
Una de las casetas móviles de vigilancia será colocada en la colonia Urbivilla. MANUEL RODRÍGUEZ

La infraestructura de las casetas operará bajo una estrategia coordinada con el parque vehicular de la corporación. El alcalde aseguró un esquema integral de monitoreo diario que impedirá dejar solas las colonias beneficiadas en este programa preventivo.

Respecto a la cobertura y despliegue del proyecto, el Presidente Municipal puntualizó que “aún no seleccionamos qué colonias, pero son los sectores que tenemos más situación con problemas”.

Finalmente, el Alcalde adelantó una de las primeras ubicaciones estratégicas donde se colocará permanentemente una de las unidades: “Una de ellas es en Urbivilla, que va a ser ahí en esa colonia, en la entrada de Urbi para estar controlando esa situación”.

De esta forma, el Ayuntamiento busca mitigar los índices delictivos., concluyó el Edil detallando el acompañamiento de las fuerzas del orden: “Cada caseta va a estar acompañada de una patrulla y van a estar varios elementos ahí designados para que tengamos presencia siempre”.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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