Invierte Arca Continental $26 MDP en nuevo Centro de Acopio PetStar en Saltillo

SALTILLO, COAH.– Arca Continental, uno de los embotelladores de Coca-Cola más importantes del mundo y principal accionista de PetStar, invirtió 26 millones de pesos en un nuevo Centro de Acopio PetStar en Saltillo, inaugurado junto con Coca-Cola México y PetStar, en colaboración con el Municipio de Saltillo, para fortalecer la infraestructura de recuperación de envases e impulsar la economía circular en la región.

Con capacidad para recuperar más de 1,200 toneladas de PET al año, equivalentes a 54 millones de botellas, el nuevo centro fortalecerá la cadena de reciclaje local al integrar a 30 socios acopiadores, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), y contribuirá a generar alrededor de 650 empleos indirectos para recuperadores urbanos y otros participantes de esta actividad.

El PET recuperado será trasladado a la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo, PetStar, ubicada en el Estado de México, donde se transformará en resina reciclada grado alimenticio para la fabricación de nuevos envases, cerrando así el ciclo botella a botella.

Además, el centro contará con un Salón Vive PetStar, un espacio abierto al público que, mediante recorridos y experiencias educativas, permitirá a estudiantes, autoridades y comunidad conocer de manera vivencial este modelo de economía circular y la importancia de recuperar los envases para reincorporarlos a la cadena productiva. Las personas y grupos interesados podrán solicitar visitas en petstar.mx.

“Felicito a Arca Continental y PetStar, porque siempre buscan cómo poder marcar la diferencia al aportar un granito de arena al generar un mejor entorno relacionado al medio ambiente”, señaló Javier Díaz González, Presidente Municipal de Saltillo.

Para Carlos Mendieta, Director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de PetStar, la apertura de este Centro representa un paso más para consolidar la infraestructura que hace posible la economía circular en México, “En PetStar, de la mano de Arca Continental, nuestro principal accionista, seguimos fortaleciendo un modelo de economía circular que comienza en las comunidades. Hoy, en Saltillo, reafirmamos nuestro compromiso de transformar cada botella recuperada en nuevas oportunidades que generen valor ambiental, social y económico. Porque en Coahuila, Botella a Botella, hacemos la diferencia”, destacó.

Por su parte, José Juan Estrada Salazar, Director de Región Noreste de Arca Continental México mencionó: “Esta inversión nos permite seguir fortaleciendo la infraestructura para recuperar y reciclar cada vez más envases, al mismo tiempo que generamos valor para las comunidades. Desde Arca Continental seguiremos impulsando, junto con PetStar y nuestros aliados, acciones que consoliden nuestro liderazgo en economía circular en México”.

En el marco de sus 100 años como el primer embotellador de Coca-Cola en México, Arca Continental continúa fortaleciendo iniciativas alineadas a su modelo de negocio sostenible para impulsar la economía circular de sus empaques, y seguir generando valor compartido para el medio ambiente, las personas y las comunidades donde opera.