Invierte Monclova 2.7 mdp en tres obras de infraestructura

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    Invierte Monclova 2.7 mdp en tres obras de infraestructura
    El gobierno municipal busca atender las necesidades de las familias mediante mejoras en diversas colonias. CORTESÍA

Carlos Villarreal Pérez encabezó el arranque de los proyectos en distintos sectores

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó, durante la semana del 5 al 11 de octubre, el arranque de tres obras de infraestructura en distintos sectores de Monclova, con una inversión conjunta de 2.7 millones de pesos, además de supervisar trabajos en redes de agua potable.

Los proyectos incluyen el recarpeteo de la calle Itzcóatl, en la colonia Deportivo, con una inversión de un millón 212 mil 502.78 pesos; la rehabilitación de la cancha de la colonia Primero de Mayo, con 826 mil 554.82 pesos, y la pavimentación de la calle Asturias, en el fraccionamiento Villarreal, con 734 mil 22.71 pesos.

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Como parte de las acciones para fortalecer los servicios básicos, el edil también supervisó los trabajos en las redes de agua potable de la calle Paseo del Valle, en la colonia Miravalle, y de la avenida Francisco I. Madero, en la colonia del mismo nombre.

En paralelo, Villarreal Pérez y el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunciaron el programa En Equipo le Entramos, que contempla una inversión estatal de 223 millones de pesos durante 2026 y 2027 para infraestructura educativa y deportiva, así como recursos especiales para pavimentación, recarpeteo e imagen urbana de Monclova.

Estas acciones forman parte de la estrategia de infraestructura del gobierno municipal, mediante el plan de inversión Prendamos Monclova y la Ola Monclovense, en coordinación con el Gobierno del Estado.

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“Seguimos trabajando en equipo para que las obras lleguen a donde más se necesitan. Con el respaldo del gobierno del estado y mediante el plan Prendamos Monclova, estamos impulsando proyectos que mejoran nuestras calles, recuperan espacios para la convivencia y fortalecen los servicios básicos”, señaló el alcalde.

El gobierno municipal indicó que continuará coordinando esfuerzos con el estado para desarrollar obras que atiendan las necesidades de las familias y contribuyan al desarrollo de Monclova.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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