Los contratos de Pemex que mancharán a la amiga de la Presidenta

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Los contratos de Pemex que mancharán a la amiga de la Presidenta
    CUARTOSCURO

El empresario ya recibió la llave para entrar a Pemex y eso es gracias a Luz Elena González, en servicios de arrendamiento y alimentación

En el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum se pueden contar con los dedos de una mano los cargos que realmente ella entregó por decisión propia. La gran mayoría fueron compromisos heredados por López Obrador o por las cuotas de repartición que marca la política. Así que cuando uno habla de Luz Elena González, actual secretaria de Energía, toca a una de las personas más cercanas a Palacio Nacional. Una amiga, pues.

La presidenta Sheinbaum y Luz Elena tienen una relación de más de 25 años. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México designó a Sheinbaum como secretaria del Medio Ambiente y ella a Luz Elena como directora ejecutiva de Integración de Políticas en esa oficina. Desde ahí, las trayectorias corrieron en paralelo, a veces cerca, a veces no tanto, pero nunca distanciadas. En 2018, Sheinbaum, como jefa de gobierno, la nombró su secretaria de Finanzas en la Ciudad de México, y en el actual sexenio, de Energía.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-nuevo-amilcar-de-andy-AI23900257

Pero Luz Elena tiene un cargo más. De facto es directora de Pemex. En estos primeros dos años ha acomodado sus piezas en distintas áreas en medio de la disputa interna por el control de la petrolera. Eso ha implicado también el otorgamiento de contratos.

Pemex ha regresado a pagar por los servicios ni más ni menos que de Corporativo Kosmos, del polémico empresario Jack Landsmanas. Desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se convirtió en uno de los mayores proveedores de alimentos para el gobierno mexicano, pero nunca vio tanta bonanza como con López Obrador. A través de compañías como La Cosmopolitana y Productos Serel, concentró contratos públicos en cárceles y hospitales, siempre bajo la sospecha de sobreprecios, irregularidades en licitaciones e investigaciones por lavado de dinero.

Nomás el sexenio pasado recibió contratos por aproximadamente 28 mil millones de pesos del Gobierno Federal y de estatales. Pero la mayor controversia llegó con su participación en el suministro de alimentos para los programas CLAP de Nicolás Maduro en Venezuela, que lo puso en la mira de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/jack-landsmanas-el-amigo-mexicano-de-alex-saab-BM20861198

Si bien en el sexenio actual Landsmanas ya acumulaba contratos por 4 mil millones de pesos, se podía decir que también eran herencia de la administración López Obrador, pero ese discurso estará acabado. El empresario ya recibió la llave para entrar a Pemex y eso es gracias a Luz Elena González, en servicios de arrendamiento y alimentación.

Como es públicamente conocido, entre ambos hubo una relación laboral cuando ella se alejó de la administración pública. Entre 2014 y 2016, González recibió 3 millones 385 mil 508 pesos por servicios prestados a La Cosmopolitana y Productos Serel, dos compañías del conglomerado, según información publicada sobre sus declaraciones de intereses. Durante ese periodo también trabajó como asesora de Fármacos Darovi, derivada de esa rama.

STENT

En esas cosas de la vida, Landsmanas ya contrató a Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones, para manejo y asesoramiento en medios. Tiene la tarea de conseguirle contratos y de limpiarle la imagen, cosa complicada y más si anda cerca de Mario Mabarak, el nuevo Amílcar de Andy.

claudio8ah@gmail.com

@ClaudioOchoaH

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contratos
Corrupción
Empresarios

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PEMEX

Claudio Ochoa Huerta

Claudio Ochoa Huerta

Claudio Ochoa Huerta es reportero en Latinus y conductor de Latinus Diario. Escribe en El Universal cada domingo, donde analiza la agenda política y social con un enfoque crítico y directo.

Encuentra su columna cada semana también en Vanguardia MX.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Lo de AHMSA es ya, una mentada de madre
El secretario de Economía en Coahuila, Luis Olivares Martínez, dijo que se trata de proyectos de producción de vehículos que no se fabrican en el estado.

Valoraría Stellantis traer nuevos modelos a la región sur de Coahuila
Claudia Sheinbaum llamó a seguir los avisos oficiales y evacuar zonas vulnerables ante el avance del huracán Simón.

Sheinbaum pide tomar precauciones ante el huracán Simón categoría 4 en el Pacífico
Un estudio de calidad de Profeco identificó seis jamones de pavo con al menos 12% de proteína; sin embargo, varios presentaron observaciones en su etiquetado.

Profeco pone bajo la lupa al jamón de pavo: estas 6 marcas destacan por su proteína y esto cuestan
Futuro. Aunque el dueto generó sorpresa por las críticas que Syntek ha expresado contra el reggaetón, todavía no se ha confirmado una colaboración oficial.

¡Del rechazo al dueto! Aleks Syntek canta con Dani Flow
Daniela Martínez conquista el rancho: así nació su personaje de Rita en ‘Tierra de Amor y Coraje’

Daniela Martínez conquista el rancho: así nació su personaje de Rita en ‘Tierra de Amor y Coraje’
La producción de ocho episodios debuta este 9 de octubre en ViX, pero Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol se deslindaron del proyecto.

Timbiriche se estrena hoy en ViX... la serie polémica que es rechazada por el elenco original
Isaac del Toro no logró repetir su actuación de 2025 en Il Lombardia y terminó en el puesto 28, a casi cinco minutos del campeón Paul Seixas.

Isaac del Toro sufre en Il Lombardia 2026: termina en el lugar 28 y se queda sin su primer Monumento