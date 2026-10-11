Los contratos de Pemex que mancharán a la amiga de la Presidenta

En el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum se pueden contar con los dedos de una mano los cargos que realmente ella entregó por decisión propia. La gran mayoría fueron compromisos heredados por López Obrador o por las cuotas de repartición que marca la política. Así que cuando uno habla de Luz Elena González, actual secretaria de Energía, toca a una de las personas más cercanas a Palacio Nacional. Una amiga, pues. La presidenta Sheinbaum y Luz Elena tienen una relación de más de 25 años. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México designó a Sheinbaum como secretaria del Medio Ambiente y ella a Luz Elena como directora ejecutiva de Integración de Políticas en esa oficina. Desde ahí, las trayectorias corrieron en paralelo, a veces cerca, a veces no tanto, pero nunca distanciadas. En 2018, Sheinbaum, como jefa de gobierno, la nombró su secretaria de Finanzas en la Ciudad de México, y en el actual sexenio, de Energía.

Pero Luz Elena tiene un cargo más. De facto es directora de Pemex. En estos primeros dos años ha acomodado sus piezas en distintas áreas en medio de la disputa interna por el control de la petrolera. Eso ha implicado también el otorgamiento de contratos. Pemex ha regresado a pagar por los servicios ni más ni menos que de Corporativo Kosmos, del polémico empresario Jack Landsmanas. Desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se convirtió en uno de los mayores proveedores de alimentos para el gobierno mexicano, pero nunca vio tanta bonanza como con López Obrador. A través de compañías como La Cosmopolitana y Productos Serel, concentró contratos públicos en cárceles y hospitales, siempre bajo la sospecha de sobreprecios, irregularidades en licitaciones e investigaciones por lavado de dinero. Nomás el sexenio pasado recibió contratos por aproximadamente 28 mil millones de pesos del Gobierno Federal y de estatales. Pero la mayor controversia llegó con su participación en el suministro de alimentos para los programas CLAP de Nicolás Maduro en Venezuela, que lo puso en la mira de Estados Unidos.

Si bien en el sexenio actual Landsmanas ya acumulaba contratos por 4 mil millones de pesos, se podía decir que también eran herencia de la administración López Obrador, pero ese discurso estará acabado. El empresario ya recibió la llave para entrar a Pemex y eso es gracias a Luz Elena González, en servicios de arrendamiento y alimentación. Como es públicamente conocido, entre ambos hubo una relación laboral cuando ella se alejó de la administración pública. Entre 2014 y 2016, González recibió 3 millones 385 mil 508 pesos por servicios prestados a La Cosmopolitana y Productos Serel, dos compañías del conglomerado, según información publicada sobre sus declaraciones de intereses. Durante ese periodo también trabajó como asesora de Fármacos Darovi, derivada de esa rama. STENT En esas cosas de la vida, Landsmanas ya contrató a Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones, para manejo y asesoramiento en medios. Tiene la tarea de conseguirle contratos y de limpiarle la imagen, cosa complicada y más si anda cerca de Mario Mabarak, el nuevo Amílcar de Andy. claudio8ah@gmail.com @ClaudioOchoaH