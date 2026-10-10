Halcones de Saltillo revive al minuto 87 y vence a Cadereyta en dramática tanda de penales

Cuando todo parecía perdido, los Halcones de Saltillo encontraron una última oportunidad para rescatar el partido. Un gol de “Zombie” al minuto 87 permitió igualar 1-1 frente al Club de Futbol Cadereyta, y el conjunto coahuilense terminó imponiéndose 4-3 en la tanda de penales en la Jornada 6 de la Liga TDP. El encuentro se disputó el viernes en el Estadio Clemente Salinas Neto. Halcones llegó al cierre en desventaja y obligado a arriesgar para rescatar puntos fuera de casa.

La reacción apareció a tres minutos del final, con carácter y convicción. “Zombie” convirtió el tanto del empate y cambió el desenlace de una noche que parecía encaminada a favorecer al cuadro local. Con el 1-1 al concluir los 90 minutos, la definición se trasladó a los once pasos, como establece el formato de competencia de la Tercera División Profesional para disputar el punto adicional. Ahí, los saltillenses fueron más efectivos y se quedaron con la serie 4-3. El resultado significó dos puntos para Halcones: uno por la igualada y otro por imponerse en los penales. Además, prolongó su arranque sin derrotas en la temporada, después de conseguir cuatro triunfos en tiempo regular y resolver favorablemente dos encuentros que terminaron empatados.

Antes de visitar Cadereyta, el cuadro saltillense acumulaba 14 unidades en cinco compromisos, gracias a victorias sobre Guerreros Reynosa, San Pedro 7/10, Calor Torreón y Correcaminos UAT III, además de un empate frente a Querétaro 3D que también ganó desde los once pasos. El equipo alcanzaría así 16 puntos tras seis jornadas y mantendría su protagonismo en la pelea del grupo. La reacción ante Cadereyta también dejó una señal de carácter: incluso en los minutos finales, Halcones encontró la manera de competir por el resultado. Su siguiente compromiso será el viernes 16 de octubre, en casa ante Real San Cosme. Llegará a esa cita impulsado por un empate agónico que convirtió en una victoria de penales.