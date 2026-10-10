Halcones de Saltillo revive al minuto 87 y vence a Cadereyta en dramática tanda de penales

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    Halcones de Saltillo revive al minuto 87 y vence a Cadereyta en dramática tanda de penales
    Halcones de Saltillo rescató un empate 1-1 ante Cadereyta y consiguió el punto extra tras imponerse 4-3 en la tanda de penales. FOTO: FACEBOOK

Un gol de ‘Zombie’ evitó la derrota en territorio neoleonés y llevó el encuentro a una definición desde los 11 pasos, donde los saltillenses se impusieron 4-3

Cuando todo parecía perdido, los Halcones de Saltillo encontraron una última oportunidad para rescatar el partido.

Un gol de “Zombie” al minuto 87 permitió igualar 1-1 frente al Club de Futbol Cadereyta, y el conjunto coahuilense terminó imponiéndose 4-3 en la tanda de penales en la Jornada 6 de la Liga TDP.

El encuentro se disputó el viernes en el Estadio Clemente Salinas Neto. Halcones llegó al cierre en desventaja y obligado a arriesgar para rescatar puntos fuera de casa.

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La reacción apareció a tres minutos del final, con carácter y convicción. “Zombie” convirtió el tanto del empate y cambió el desenlace de una noche que parecía encaminada a favorecer al cuadro local.

Con el 1-1 al concluir los 90 minutos, la definición se trasladó a los once pasos, como establece el formato de competencia de la Tercera División Profesional para disputar el punto adicional.

Ahí, los saltillenses fueron más efectivos y se quedaron con la serie 4-3.

El resultado significó dos puntos para Halcones: uno por la igualada y otro por imponerse en los penales.

Además, prolongó su arranque sin derrotas en la temporada, después de conseguir cuatro triunfos en tiempo regular y resolver favorablemente dos encuentros que terminaron empatados.

Antes de visitar Cadereyta, el cuadro saltillense acumulaba 14 unidades en cinco compromisos, gracias a victorias sobre Guerreros Reynosa, San Pedro 7/10, Calor Torreón y Correcaminos UAT III, además de un empate frente a Querétaro 3D que también ganó desde los once pasos.

El equipo alcanzaría así 16 puntos tras seis jornadas y mantendría su protagonismo en la pelea del grupo.

La reacción ante Cadereyta también dejó una señal de carácter: incluso en los minutos finales, Halcones encontró la manera de competir por el resultado.

Su siguiente compromiso será el viernes 16 de octubre, en casa ante Real San Cosme. Llegará a esa cita impulsado por un empate agónico que convirtió en una victoria de penales.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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