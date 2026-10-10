¡Saltillo se divide! Black Diamonds y Valkirias disputarán un clásico decisivo en la LFM Arena

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Fútbol Americano
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    ¡Saltillo se divide! Black Diamonds y Valkirias disputarán un clásico decisivo en la LFM Arena
    Black Diamonds y Valkirias Tackle llevarán la rivalidad deportiva de Saltillo a Monterrey, donde disputarán la última jornada de la fase regular de la LFM Arena. FOTO: VALKIRIAS TACKLE SALTILLO/FACEBOOK

Las dos escuadras coahuilenses cerrarán la fase regular este domingo en Monterrey, con la mira puesta en las finales del 18 de octubre

El futbol americano femenil tendrá un duelo especial este domingo. Black Diamonds y Valkirias Tackle protagonizarán el clásico saltillense en la tercera jornada de la LFM Arena 2026, un duelo entre dos proyectos de la capital coahuilense en territorio regiomontano.

La cita será en los Campos La Moderna, en Monterrey, Nuevo León, escenario donde ambas escuadras concluirán la fase regular de una competencia que también reúne a Pink Panthers y Braves.

El encuentro llega en un momento importante, pues las finales del certamen están programadas para el próximo domingo 18 de octubre.

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Black Diamonds saltará al emparrillado con la responsabilidad de defender su condición de campeón.

La escuadra conquistó el título de la LFM Arena en la modalidad Tazón durante su primera temporada, tras imponerse a Dolphins, y ahora pretende mantener ese protagonismo.

El equipo dirigido por Diego Martínez arrancó un nuevo ciclo con uniforme negro y plata, además de un plantel encabezado por la capitana Elsa Cárdenas.

El cuerpo técnico ha puesto énfasis en la disciplina, la unión y el trabajo colectivo como las bases para competir por otro campeonato.

Enfrente estará Valkirias Tackle, conjunto que busca dar el salto definitivo y cambiar el subcampeonato de la edición anterior por la corona.

Durante 2026, el club también impulsó la incorporación de nuevas jugadoras y reforzó su preparación para mantenerse activo en las competencias regionales.

El calendario abrió el 20 de septiembre con Black Diamonds frente a Pink Panthers y Valkirias contra Braves.

La segunda fecha, celebrada el 4 de octubre, tuvo los cruces inversos; ahora, el choque entre saltillenses cerrará la tercera jornada de acción.

Más allá del resultado, el clásico representa una vitrina para las jugadoras de Saltillo y para el crecimiento del tackle femenil en Coahuila.

Dos equipos de la misma ciudad buscarán imponer su identidad, su preparación y su ambición de llegar a las finales de LFM.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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