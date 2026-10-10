Recomendación del Cine en Casa: ‘Medianeras’

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    Recomendación del Cine en Casa: ‘Medianeras’
    Historia. La película argentina explora cómo dos personas pueden vivir muy cerca una de la otra y, al mismo tiempo, sentirse separadas por un mundo de barreras emocionales. FOTO: INTERNET

Una historia sobre la soledad, la arquitectura y las relaciones humanas en la ciudad de Buenos Aires, donde las coincidencias y el azar pueden acercar a quienes parecen estar más aislados

Martín es diseñador web, introvertido y con dificultades para relacionarse con el mundo exterior. Mariana es arquitecta, trabaja diseñando escaparates y también atraviesa una etapa de soledad y desconexión emocional. En esta cinta argentina se explora cómo la vida urbana, la tecnología y la arquitectura pueden acercar a las personas, pero también aislarlas a través de sus rutinas, pensamientos y relaciones fallidas.

Pocas son las películas que reflejan y entablan una relación tan especial y particular con una ciudad como la que ‘Medianeras’ tiene con Buenos Aires. Se podría decir que, en México, ‘Amores perros’, ‘Güeros’ o ‘Roma’ son cintas que conviven de una forma especial con el territorio que parecen adorar y respetar, provocando incluso una emoción entre los espectadores y fanáticos que recuerdan las locaciones donde se filmaron y que se reconocen en los lugares donde ocurrió todo.

Entre los atributos de la cinta de Gustavo Taretto, de 2011, destaca el grandioso homenaje que rinde a una ciudad como la capital argentina, así como la manera en que evoca la nueva ola de cine surgida en los años ochenta. A través de las formas de los bloques de cemento y las pantallas iluminadas en una calle repleta de gente, la película plantea una lúcida reflexión sobre las relaciones en los tiempos contemporáneos y el aislamiento que ha surgido a raíz del avance de la globalización.

Entre los atributos de la cinta de Gustavo Taretto, de 2011, destaca el grandioso homenaje que rinde a una ciudad como la capital argentina, así como la manera en que evoca la nueva ola de cine surgida en los años ochenta. A través de las formas de los bloques de cemento y las pantallas iluminadas en una calle repleta de gente, la película plantea una lúcida reflexión sobre las relaciones en los tiempos contemporáneos y el aislamiento que ha surgido a raíz del avance de la globalización.

Taretto les recuerda a sus espectadores que las pequeñas manías y la neurosis cotidiana que viven las personas también son una excusa para conectar con gente que está más cerca de lo que parece. Así, la multipremiada cinta de Gustavo se consolida no solo como un paneo urbano de la sociedad, sino también como un tierno ensayo sobre las coincidencias y el azar, que demuestra que en el cine contemporáneo hay grandes historias de amor que también pueden contarse sin escenas excesivamente románticas.

https://vanguardia.com.mx/show/cultura-y-pop-marco-MH24018958

¿Dónde?: HBO Max

Director: Gustavo Taretto

Año: 2011

Duración: 94 minutos

Calificación: 95/100

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Saltillo

Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

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