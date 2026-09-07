Invita Manolo Jiménez a vivir el Grito desde Palacio de Gobierno de Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas invitó a las familias coahuilenses a participar en el “Giveaway Grito”, una dinámica mediante la cual 50 personas podrán presenciar la celebración del Grito de Independencia desde el interior de Palacio de Gobierno. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estatal, la actividad contempla 25 pases dobles para la celebración del próximo 15 de septiembre en la Plaza de Armas de Saltillo, donde también se realizará un concierto de La Firma.

La dinámica forma parte de las actividades implementadas durante la actual administración para permitir el acceso de ciudadanos a Palacio de Gobierno durante esta celebración. “Queremos que 50 coahuilenses nos acompañen desde Palacio de Gobierno a vivir el Grito de Independencia; serán 25 pases dobles para disfrutar esta gran celebración y el concierto de La Firma”, señaló Jiménez Salinas. Para participar, los interesados deberán completar su registro en el enlace establecido, dar “Me gusta” a la publicación y seguir las cuentas oficiales del gobernador en Facebook e Instagram.

Los ganadores serán dados a conocer el 10 de septiembre a través de las redes sociales del mandatario estatal. Los seleccionados podrán acudir el 15 de septiembre a la celebración del Grito de Independencia. Jiménez Salinas señaló que la actividad busca generar un espacio de convivencia durante la celebración y destacó la importancia de mantener las tradiciones relacionadas con las fiestas patrias. “Los esperamos este 15 de septiembre para celebrar juntos el orgullo de ser mexicanos y dar el Grito desde Palacio de Gobierno”, expresó.