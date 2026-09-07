Invita Manolo Jiménez a vivir el Grito desde Palacio de Gobierno de Coahuila

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    Invita Manolo Jiménez a vivir el Grito desde Palacio de Gobierno de Coahuila
    La dinámica forma parte de la política de puertas abiertas impulsada por la actual administración estatal. CORTESÍA

Con dinámica permitirán que 50 coahuilenses vivan el Grito de Independencia desde Palacio de Gobierno

El gobernador Manolo Jiménez Salinas invitó a las familias coahuilenses a participar en el “Giveaway Grito”, una dinámica mediante la cual 50 personas podrán presenciar la celebración del Grito de Independencia desde el interior de Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estatal, la actividad contempla 25 pases dobles para la celebración del próximo 15 de septiembre en la Plaza de Armas de Saltillo, donde también se realizará un concierto de La Firma.

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La dinámica forma parte de las actividades implementadas durante la actual administración para permitir el acceso de ciudadanos a Palacio de Gobierno durante esta celebración.

“Queremos que 50 coahuilenses nos acompañen desde Palacio de Gobierno a vivir el Grito de Independencia; serán 25 pases dobles para disfrutar esta gran celebración y el concierto de La Firma”, señaló Jiménez Salinas.

Para participar, los interesados deberán completar su registro en el enlace establecido, dar “Me gusta” a la publicación y seguir las cuentas oficiales del gobernador en Facebook e Instagram.

$!El Gobierno estatal señaló que la actividad busca promover la convivencia y la participación ciudadana durante las fiestas patrias.
El Gobierno estatal señaló que la actividad busca promover la convivencia y la participación ciudadana durante las fiestas patrias. CORTESÍA

Los ganadores serán dados a conocer el 10 de septiembre a través de las redes sociales del mandatario estatal. Los seleccionados podrán acudir el 15 de septiembre a la celebración del Grito de Independencia.

Jiménez Salinas señaló que la actividad busca generar un espacio de convivencia durante la celebración y destacó la importancia de mantener las tradiciones relacionadas con las fiestas patrias.

“Los esperamos este 15 de septiembre para celebrar juntos el orgullo de ser mexicanos y dar el Grito desde Palacio de Gobierno”, expresó.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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