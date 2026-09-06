‘Vamos a seguir trabajando en equipo’ por el bien de Coahuila: Manolo Jiménez sobre Claudia Sheinbaum

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la coordinación y comunicación que ha mantenido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su participación como invitado en la glosa en Coahuila del Segundo Informe de Gobierno de la mandataria federal. El encuentro se llevó a cabo en el auditorio del Parque Las Maravillas, en Saltillo, donde Sheinbaum Pardo presentó ante las y los coahuilenses los principales avances y proyectos impulsados por su administración en la entidad.

“Recibimos con gusto en Coahuila a la presidenta Claudia Sheinbaum para escuchar la glosa de su Segundo Informe de Gobierno. Aquí vamos a seguir trabajando en equipo por el bien de Coahuila y de México”, señaló Jiménez Salinas.

El gobernador afirmó que desde el inicio de la administración federal se ha mantenido una buena comunicación con la Presidenta, quien, dijo, ha mostrado apertura para atender diversas obras prioritarias para Coahuila. “La Presidenta siempre será muy bienvenida a Coahuila”, expresó.

Jiménez Salinas destacó que algunas de las obras planteadas durante este periodo fueron anunciadas por Sheinbaum como compromisos presidenciales y que varias de ellas ya se encuentran en proceso de construcción. Asimismo, reiteró su disposición para mantener el trabajo coordinado con el Gobierno Federal y aseguró que Coahuila se encuentra entre las entidades que cumplen con sus compromisos, metas y objetivos establecidos en conjunto con la Federación.

Durante su mensaje ante las y los coahuilenses, Claudia Sheinbaum informó sobre los principales proyectos que su administración desarrolla en el estado y destacó la coordinación con el gobernador para impulsar obras de infraestructura. Entre los proyectos mencionados se encuentra la ampliación de la carretera 57, en el tramo Saltillo-Monclova, para la cual señaló que el inicio de los trabajos se encuentra próximo. La Presidenta también informó sobre el impulso a la construcción del puente internacional II de Piedras Negras, así como los avances iniciales para desarrollar el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo. En materia agropecuaria, Sheinbaum Pardo mencionó el trabajo conjunto con ganaderos de Coahuila para la construcción de un centro integral ganadero, además de referirse a otras acciones relacionadas con el abasto de agua potable y el fortalecimiento de los servicios de salud.

La mandataria federal también destacó programas sociales dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos apoyos para comunidades, becas para mujeres y estudiantes, así como programas destinados a adultos mayores. De esta manera, el encuentro permitió revisar los proyectos y programas que se desarrollan en Coahuila mediante la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, con énfasis en infraestructura, movilidad, agua, salud y atención social.

Temas

Seguridad Economía Informes

Localizaciones

Coahuila Saltillo

