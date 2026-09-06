‘Vamos a seguir trabajando en equipo’ por el bien de Coahuila: Manolo Jiménez sobre Claudia Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    ‘Vamos a seguir trabajando en equipo’ por el bien de Coahuila: Manolo Jiménez sobre Claudia Sheinbaum
    El gobernador afirmó que existe buena comunicación con la Presidenta, quien ha mostrado apertura para atender las necesidades de Coahuila. HÉCTOR GARCÍA

Sheinbaum presentó la glosa de su Segundo Informe de Gobierno ante las y los coahuilenses.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la coordinación y comunicación que ha mantenido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su participación como invitado en la glosa en Coahuila del Segundo Informe de Gobierno de la mandataria federal.

El encuentro se llevó a cabo en el auditorio del Parque Las Maravillas, en Saltillo, donde Sheinbaum Pardo presentó ante las y los coahuilenses los principales avances y proyectos impulsados por su administración en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aplausos-y-mensajes-de-apoyo-acompanan-a-claudia-sheinbaum-en-saltillo-GD23316264

“Recibimos con gusto en Coahuila a la presidenta Claudia Sheinbaum para escuchar la glosa de su Segundo Informe de Gobierno. Aquí vamos a seguir trabajando en equipo por el bien de Coahuila y de México”, señaló Jiménez Salinas.

El gobernador afirmó que desde el inicio de la administración federal se ha mantenido una buena comunicación con la Presidenta, quien, dijo, ha mostrado apertura para atender diversas obras prioritarias para Coahuila.

“La Presidenta siempre será muy bienvenida a Coahuila”, expresó.

Jiménez Salinas destacó que algunas de las obras planteadas durante este periodo fueron anunciadas por Sheinbaum como compromisos presidenciales y que varias de ellas ya se encuentran en proceso de construcción.

Asimismo, reiteró su disposición para mantener el trabajo coordinado con el Gobierno Federal y aseguró que Coahuila se encuentra entre las entidades que cumplen con sus compromisos, metas y objetivos establecidos en conjunto con la Federación.

$!Manolo Jiménez destacó la coordinación con Claudia Sheinbaum durante la visita de la presidenta a Coahuila.
Manolo Jiménez destacó la coordinación con Claudia Sheinbaum durante la visita de la presidenta a Coahuila. HÉCTOR GARCÍA

Durante su mensaje ante las y los coahuilenses, Claudia Sheinbaum informó sobre los principales proyectos que su administración desarrolla en el estado y destacó la coordinación con el gobernador para impulsar obras de infraestructura.

Entre los proyectos mencionados se encuentra la ampliación de la carretera 57, en el tramo Saltillo-Monclova, para la cual señaló que el inicio de los trabajos se encuentra próximo.

La Presidenta también informó sobre el impulso a la construcción del puente internacional II de Piedras Negras, así como los avances iniciales para desarrollar el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.

En materia agropecuaria, Sheinbaum Pardo mencionó el trabajo conjunto con ganaderos de Coahuila para la construcción de un centro integral ganadero, además de referirse a otras acciones relacionadas con el abasto de agua potable y el fortalecimiento de los servicios de salud.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/avances-del-tren-hospitales-programas-sociales-y-guerra-de-consignas-sheinbaum-presenta-informe-en-saltillo-video-AD23316071

La mandataria federal también destacó programas sociales dirigidos a distintos sectores de la población, entre ellos apoyos para comunidades, becas para mujeres y estudiantes, así como programas destinados a adultos mayores.

De esta manera, el encuentro permitió revisar los proyectos y programas que se desarrollan en Coahuila mediante la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, con énfasis en infraestructura, movilidad, agua, salud y atención social.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Economía
Informes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El proyecto requiere el aval del Cabildo de Saltillo y posteriormente del Congreso del Estado.

Prevén aumento del 30% en multas por tirar basura y conducir alcoholizado en Saltillo
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania