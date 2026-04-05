Invita Ramos Arizpe a Juego con Causa 2026 para apoyar a población vulnerable

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Coahuila
/ 5 abril 2026
    Invita Ramos Arizpe a Juego con Causa 2026 para apoyar a población vulnerable
    Evento deportivo busca reunir a familias en torno a una causa solidaria. CORTESÍA

Beisbol y solidaridad se unen este 7 de abril en beneficio social

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal y el DIF de Ramos Arizpe reiteraron la invitación a la ciudadanía para asistir al Juego con Causa 2026, programado para el martes 7 de abril a las 19:30 horas en el Estadio Francisco I. Madero.

El encuentro enfrentará a los Sultanes de Monterrey y los Saraperos de Saltillo, como parte de una estrategia social que busca generar apoyos directos para personas en situación vulnerable mediante la participación ciudadana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-acelera-obras-y-programas-sociales-en-zonas-urbanas-y-rurales-NH19785585

El alcalde, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que esta actividad promueve la convivencia familiar y fortalece la cultura de solidaridad.

“Es una oportunidad para disfrutar del béisbol y contribuir a una causa que impacta directamente en quienes más lo necesitan”, expresó.

$!Encuentro entre equipos locales y visitantes fomenta la convivencia comunitaria.
Encuentro entre equipos locales y visitantes fomenta la convivencia comunitaria. CORTESÍA

RECURSOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF municipal, Teresita Escalante Contreras, informó que lo recaudado será destinado a la adquisición de aparatos ortopédicos, atendiendo una de las principales demandas en la comunidad.

Las entradas continúan disponibles en línea a través de la plataforma Boletomóvil, así como en puntos físicos como oficinas del DIF Municipal y la Presidencia Municipal, con diversas opciones para facilitar la asistencia.

Autoridades municipales subrayaron que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el tejido social mediante la participación activa de la población.

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