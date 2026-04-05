Invita Ramos Arizpe a Juego con Causa 2026 para apoyar a población vulnerable

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal y el DIF de Ramos Arizpe reiteraron la invitación a la ciudadanía para asistir al Juego con Causa 2026, programado para el martes 7 de abril a las 19:30 horas en el Estadio Francisco I. Madero. El encuentro enfrentará a los Sultanes de Monterrey y los Saraperos de Saltillo, como parte de una estrategia social que busca generar apoyos directos para personas en situación vulnerable mediante la participación ciudadana.

El alcalde, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que esta actividad promueve la convivencia familiar y fortalece la cultura de solidaridad. “Es una oportunidad para disfrutar del béisbol y contribuir a una causa que impacta directamente en quienes más lo necesitan”, expresó.

RECURSOS PARA ATENDER NECESIDADES PRIORITARIAS Por su parte, la presidenta honoraria del DIF municipal, Teresita Escalante Contreras, informó que lo recaudado será destinado a la adquisición de aparatos ortopédicos, atendiendo una de las principales demandas en la comunidad. Las entradas continúan disponibles en línea a través de la plataforma Boletomóvil, así como en puntos físicos como oficinas del DIF Municipal y la Presidencia Municipal, con diversas opciones para facilitar la asistencia. Autoridades municipales subrayaron que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el tejido social mediante la participación activa de la población.

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