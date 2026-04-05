Ramos Arizpe acelera obras y programas sociales en zonas urbanas y rurales

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Coahuila
/ 5 abril 2026
    Ramos Arizpe acelera obras y programas sociales en zonas urbanas y rurales
    Obras viales buscan mejorar la movilidad en puntos estratégicos del municipio. CORTESÍA

Autoridades municipales impulsan vialidades, apoyos comunitarios, servicios básicos y educación para elevar condiciones de vida en colonias y ejidos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El municipio de Ramos Arizpe mantiene un ritmo constante en proyectos de infraestructura y acciones comunitarias, con impacto directo en la calidad de vida de la población tanto en áreas urbanas como rurales.

Entre las iniciativas más relevantes destaca el desarrollo del Camino del Real, obra que busca mejorar la movilidad en un punto estratégico, facilitando el tránsito y contribuyendo al crecimiento ordenado de la ciudad.

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El alcalde, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que durante el presente año se consolidarán acciones clave en infraestructura, desarrollo social, atención a grupos vulnerables y fortalecimiento educativo.

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

El Gobierno Municipal ha intensificado la rehabilitación de áreas recreativas, incluyendo plazas en colonias como Los Pinos, donde se realizan trabajos de mejora y acondicionamiento.

Estas acciones buscan ofrecer espacios dignos y seguros que promuevan la convivencia familiar y el tejido social.

$!Apoyos al campo fortalecen la economía en comunidades rurales.
Apoyos al campo fortalecen la economía en comunidades rurales. CORTESÍA

En materia de servicios, destacan obras enfocadas en reforzar el sistema de agua potable, con el objetivo de garantizar un suministro más eficiente y continuo, atendiendo una de las principales necesidades de la población.

Continúa el avance del programa “Enchúlame la casa”, mediante el cual se mejoran viviendas de familias en situación vulnerable. Asimismo, la estrategia del Mercadito de peso ha beneficiado a miles de hogares con acceso a productos básicos.

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IMPULSO AL CAMPO Y EDUCACIÓN

En la zona rural se ha incrementado la entrega de apoyos directos a productores, fortaleciendo la actividad agrícola y la economía ejidal.

En el ámbito educativo, el municipio ha reforzado la entrega de apoyos en escuelas, contribuyendo a mejorar las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo integral, fortaleciendo infraestructura, bienestar social y oportunidades para todos los sectores.

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