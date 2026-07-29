Invitan a aprovechar la Biblioteca Virtual de Coahuila durante el verano

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    Invitan a aprovechar la Biblioteca Virtual de Coahuila durante el verano
    La Biblioteca Virtual de Coahuila ofrece acceso gratuito a cientos de publicaciones durante todo el año. CORTESÍA

La plataforma digital reúne cientos de obras gratuitas de literatura, historia, investigación, poesía y publicaciones infantiles

Con el propósito de fomentar la lectura durante el periodo vacacional, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura y del Consejo Editorial del Estado, invitó a la población a consultar la Biblioteca Virtual de Coahuila, una plataforma gratuita disponible las 24 horas del día durante todo el año.

El sitio permite leer o descargar, sin costo, cientos de publicaciones desde computadoras, tabletas o teléfonos celulares, ofreciendo una alternativa para acercar el conocimiento y la cultura a personas de todas las edades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/bibliotecas-de-coahuila-acercan-la-lectura-a-ninas-y-ninos-durante-el-verano-MF22508352

El catálogo digital integra obras de historia, literatura, narrativa, poesía, cuento, gastronomía, patrimonio cultural, investigación, revistas y publicaciones dirigidas al público infantil, resultado del trabajo editorial impulsado por ambas instituciones.

AMPLÍAN ACERVO CON NUEVAS PUBLICACIONES

El director del Consejo Editorial del Estado, Javier Fuentes de la Peña, destacó la importancia de la escritura como una herramienta de comunicación, creatividad y construcción del conocimiento, además de reconocer el papel de quienes contribuyen al desarrollo cultural a través de los libros.

Señaló que escribir implica transformar ideas, experiencias y emociones en contenidos capaces de generar reflexión y diálogo con los lectores, además de constituir una actividad fundamental en ámbitos como la literatura, la educación, la ciencia y la vida pública.

Entre las incorporaciones más recientes a la Biblioteca Virtual se encuentra la Revista Sala de Espera, publicación mensual de divulgación artística y cultural editada por la Secretaría de Cultura de Coahuila, cuya colección también puede consultarse en formato digital.

Asimismo, el catálogo incluye ”101 cosas que aprendí de la narrativa”, de Gerardo Segura, obra que comparte herramientas y experiencias derivadas de dos décadas de trabajo en talleres de creación literaria.

Otra de las novedades es ”Gangrena”, de Eduardo González, un poemario que aborda temas como la memoria, el paso del tiempo, la culpa, el silencio y la identidad.

La Biblioteca Virtual de Coahuila mantiene disponible su catálogo en línea con cientos de títulos organizados por categorías, los cuales pueden consultarse o descargarse gratuitamente en cualquier momento, como parte de la estrategia para ampliar el acceso al conocimiento y fortalecer el hábito de la lectura.

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