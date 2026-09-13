Jaime ‘Jimmy’ Veloz respalda a Enrique Acevedo tras polémica por supuesta amenaza de Luis Fernando Salazar

TORREÓN, COAH.- El delegado de Movimiento Ciudadano en Coahuila, Jaime “Jimmy” Martínez Veloz, expresó públicamente su respaldo al periodista Enrique Acevedo, luego de que se viralizara un episodio en el que el diputado morenista Luis Fernando Salazar presuntamente lo amenazó durante un intercambio relacionado con el trabajo periodístico del comunicador. A través de un escrito difundido en sus redes sociales, Martínez Veloz dirigió un mensaje directamente a Acevedo y cuestionó el tono utilizado por el legislador, particularmente la expresión “vamos a ir tras de ti”, así como el calificativo de “vulgar mentiroso” que, de acuerdo con el texto difundido por el emecista, habría utilizado Salazar contra el periodista.

El dirigente de MC sostuvo que ese tipo de expresiones no representan a Torreón ni a la Comarca Lagunera, y planteó que el ejercicio periodístico no debe convertirse en motivo de intimidación por parte de quienes ocupan cargos públicos. “Eso que te hizo Luis Fernando Salazar —ex panista, hoy morenista por conveniencia— no es Torreón”, escribió Martínez Veloz, quien utilizó referencias a la identidad lagunera para marcar distancia entre la conducta atribuida al legislador y lo que considera valores propios de la región. En su mensaje, el delegado emecista también criticó que un servidor público pueda asumir que el hecho de contar con un cargo representa una licencia para confrontar o amedrentar a un periodista. Martínez Veloz sostuvo que el periodismo debe tener libertad para cuestionar, investigar y señalar posibles irregularidades, y rechazó que las diferencias entre políticos y comunicadores deriven en amenazas o actos de intimidación.

“En Torreón, cuando alguien amenaza a un periodista, el barrio se enciende”, señaló en su publicación, mediante una serie de referencias a calles y espacios de la ciudad con las que buscó reforzar el carácter lagunero de su postura. El mensaje también incluyó una defensa del trabajo de Acevedo, a quien describió como un periodista que pregunta, investiga y mantiene una postura crítica. “El barrio lagunero —el real, el que vive sin fuero y sin privilegios— sabe distinguir entre quien amenaza y quien informa”, escribió. La publicación de Martínez Veloz ocurre después de que el intercambio entre Luis Fernando Salazar y Enrique Acevedo se difundiera ampliamente en redes sociales y generara reacciones en torno a los límites de la confrontación entre servidores públicos y periodistas. El dirigente de Movimiento Ciudadano concluyó su mensaje con una defensa abierta de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico, al advertir que las amenazas no deben formar parte de la relación entre quienes ejercen cargos públicos y quienes realizan labores informativas. “Porque en la Laguna, Enrique, la dignidad no se negocia y el periodismo no se intimida”, expresó.

Hasta el momento, la postura difundida por Martínez Veloz corresponde a su valoración personal y política sobre el episodio. El mensaje forma parte de las reacciones que ha provocado el intercambio entre el legislador morenista y el periodista, en un contexto de discusión pública sobre las expresiones utilizadas contra integrantes de la prensa.