Solicitan apoyo para localizar a Tanya, de 16 años; desapareció en el Centro de Saltillo

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    Solicitan apoyo para localizar a Tanya, de 16 años; desapareció en el Centro de Saltillo
    La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila difundió el Reporte N° 109/2026 para solicitar la colaboración ciudadana en la localización de Tanya. FGE
Elena Vega
por Elena Vega

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Tanya Abigail fue vista por última vez el 10 de septiembre de 2026 en la Zona Centro de Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila activó una ficha de búsqueda tras el reporte de la desaparición de Tanya Abigail Casas Saldaña, una menor de 16 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 10 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la información compartida en el Reporte de Búsqueda N° 109/2026, la adolescente fue vista por última vez en la Zona Centro de la ciudad de Saltillo. Tras no tener noticias sobre su ubicación, sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante las autoridades el 11 de septiembre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llegan-pipas-gratis-a-colonias-de-saltillo-afectadas-por-falta-de-agua-HA23455992
$!Solicitan apoyo para localizar a Tanya, de 16 años; desapareció en el Centro de Saltillo

La Fiscalía emitió los datos descriptivos de Tanya Abigail con el fin de facilitar su pronta identificación por parte de la ciudadanía:

Nombre: Tanya Abigail Casas Saldaña

Edad: 16 años

Estatura: 1.50 metros

Peso: 47 kilogramos

Cabello: Lacio, largo y de color castaño obscuro

Señas particulares: Tatuaje en el brazo izquierdo de la figura del muñeco Chucky, además de piercings (perforaciones) en la nariz y la lengua.

Vestimenta al momento de la desaparición: Pantalón de mezclilla azul, sudadera gris y tenis.

Las autoridades locales hacen un atento llamado a la población para que aporte cualquier dato útil que ayude a dar con el paradero de la menor.

Si cuenta con información relevante o la ha visto, favor de comunicarla de inmediato al sistema de emergencias 911 o directamente a los teléfonos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas al (844) 438 0700.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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