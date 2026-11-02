Jornada de paz y ambiente familiar marca la visita al Panteón de Dolores en Saltillo

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    Jornada de paz y ambiente familiar marca la visita al Panteón de Dolores en Saltillo
    Familias aprovecharon la jornada para limpiar las tumbas, arreglar las lápidas y colocar ofrendas florales. HÉCTOR GARCÍA

Familias saltillenses acudieron al Panteón de Dolores para recordar a sus seres queridos en una jornada de tranquilidad, con menor aglomeración y un ambiente de convivencia

Una jornada caracterizada por la tranquilidad, el orden y la convivencia armónica entre familias se registró durante este 2 de noviembre en el Panteón de Dolores, ubicado al oriente de Saltillo, sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez.

Desde las primeras horas del Día de Muertos, cientos de personas acudieron al camposanto municipal para honrar la memoria de sus seres queridos en una atmósfera de serenidad.

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A diferencia de años anteriores, los asistentes percibieron una menor aglomeración en los pasillos, debido a que el 1 de noviembre cayó en domingo, lo que permitió distribuir la afluencia durante todo el fin de semana.

$!Cientos de saltillenses visitaron los panteones durante el Día de Muertos para recordar a sus seres queridos.
Cientos de saltillenses visitaron los panteones durante el Día de Muertos para recordar a sus seres queridos. HÉCTOR GARCÍA

Al interior del recinto, las familias se abocaron a labores de mantenimiento, limpiando las tumbas, arreglando las lápidas y colocándoles ofrendas junto con arreglos florales.

Efraín Serna, quien acudió al panteón acompañado de su familia para visitar a sus difuntos, destacó la atmósfera positiva que se vivió en el sitio durante todo el día.

“La verdad que ahí adentro del panteón fue muy bonita y tranquila la visita, había muchas familias”, comentó Efraín Serna sobre su experiencia en el camposanto.

El visitante detalló cómo la comunidad logró combinar el respeto por la fecha con un momento de esparcimiento en conjunto dentro del predio municipal.

“Parecía que estaban como en un parque, ahí todo mundo estaba conviviendo y al mismo tiempo poniendo atención a sus seres queridos”, añadió Serna.

$!Comerciantes instalaron puestos de flores, alimentos y bebidas en los alrededores del Panteón de Dolores.
Comerciantes instalaron puestos de flores, alimentos y bebidas en los alrededores del Panteón de Dolores. HÉCTOR GARCÍA

En los alrededores del inmueble se instaló la tradicional vendimia, que ofreció a los visitantes antojitos mexicanos, chucherías, aguas frescas y flores de diversos tipos.

Por su parte, comerciantes florales informaron que mantuvieron las mismas tarifas que el año anterior, facilitando la adquisición de ramos naturales y artificiales a los deudos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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