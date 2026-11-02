Festival Ánimas del Desierto reúne a miles de familias en Saltillo con altares y espectáculos

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    Festival Ánimas del Desierto reúne a miles de familias en Saltillo con altares y espectáculos
    Con 2 mil 950 piezas, el Pan de Muerto Monumental formó una catrina como parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto. CORTESÍA

Altares, danza y arte reunieron a miles de saltillenses durante 11 días del Festival Ánimas del Desierto 2026

Altares monumentales, presentaciones de danza folclórica, intervenciones artísticas y hasta una catrina elaborada con casi 3 mil piezas de pan han convertido al Festival Ánimas del Desierto 2026 en uno de los principales escenarios de la celebración del Día de Muertos en Saltillo.

A 11 días de actividades, el encuentro cultural ha congregado a miles de personas en distintos espacios públicos, donde las familias han podido disfrutar de una programación que combina las tradiciones mexicanas con expresiones artísticas de diferentes disciplinas.

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$!Miles de familias acudieron al primer cuadro de Saltillo para disfrutar de las intervenciones artísticas del Festival Paso de la Mariposa Monarca.
Miles de familias acudieron al primer cuadro de Saltillo para disfrutar de las intervenciones artísticas del Festival Paso de la Mariposa Monarca. CORTESÍA

Coordinado por el Instituto Municipal de Cultura, con el impulso del alcalde Javier Díaz González, el festival ha incluido presentaciones de música, danza, teatro, literatura y cine, además de exposiciones de artes visuales, artes plásticas y propuestas de arte urbano.

Durante el fin de semana, el primer cuadro de la ciudad concentró una importante afluencia de visitantes que acudieron al Festival Paso de la Mariposa Monarca, integrado por intervenciones artísticas de RUMA Arte y Comunidad.

Otro de los puntos de interés fue el Altar Monumental “Homenaje a nuestros fieles difuntos”, instalado en las escalinatas del Barrio de Santa Anita, así como el Magno Altar 2026 “Ánimas del Desierto”, ubicado en las escalinatas del Parque Las Maravillas.

La danza también tuvo un espacio dentro de la cartelera. En el foro del lago de la Alameda Zaragoza, estudiantes del Centro de Estudios Dancísticos, bajo la dirección de Rodolfo Moreno Márquez, presentaron el espectáculo “Sombras de la melancolía”, con una puesta en escena inspirada en el ambiente y los simbolismos de estas fechas.

$!El Grupo de Danza Gallos de Coahuila celebró su décimo aniversario con una presentación de baile folclórico en el Parque Mirador Saltillo.
El Grupo de Danza Gallos de Coahuila celebró su décimo aniversario con una presentación de baile folclórico en el Parque Mirador Saltillo. CORTESÍA

Mientras tanto, en el Parque Mirador Saltillo se presentó un altar de muertos y se realizó una función especial del Grupo de Danza Gallos de Coahuila, que celebró su décimo aniversario con un espectáculo de baile folclórico.

Uno de los atractivos que llamó la atención fue el Pan de Muerto Monumental, elaborado mediante la colaboración de la Universidad Vizcaya de las Américas, Grupo La Moderna y Molinos El Fénix.

$!Estudiantes del Centro de Estudios Dancísticos presentaron “Sombras de la melancolía” en el foro del lago de la Alameda Zaragoza.
Estudiantes del Centro de Estudios Dancísticos presentaron “Sombras de la melancolía” en el foro del lago de la Alameda Zaragoza. CORTESÍA

La figura estuvo integrada por 2 mil 950 piezas de pan acomodadas para formar el diseño de una catrina, con lo que se incorporó la gastronomía tradicional a las actividades del festival.

A través de estas propuestas, Ánimas del Desierto ha llevado la conmemoración del Día de Muertos a plazas, parques y espacios culturales, con actividades que buscan acercar a las familias a las tradiciones mexicanas y propiciar la convivencia comunitaria.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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