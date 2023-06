José Ruvalcaba, el albañil de Saltillo que no ha dejado de trabajar durante la ola de calor

Ser albañil en Saltillo y cumplir una jornada laboral completa no es sencillo y menos si existen altas temperaturas como las que se registran desde hace días debido a la ola de calor que se vive en todo el estado.

Cada día, las máximas de los termómetros climatológicos superan los 36 grados centígrados en Saltillo, y la recomendación de las autoridades de salud es evitar la exposición a los rayos ultravioleta, pero José Ruvalcaba, quien se dedica a la albañilería, no puede dejar su trabajo, incluso prefiere esta temperatura a que llueva, porque “se le cae la chamba”.

“Mi jornada de trabajo normal es de diez horas al día, pero el oficio me ha enseñado que tengo que usar mangas largas, un sombrero que me protege de la nuca y mis lentes. Siempre ando protegido no importa el calor”, dice don José.

Explica que en su hora de comida es cuando aprovecha para descansar en un lugar con sombra y así poder refrescarse aunque sea un rato.

“Ahorita lo que hacemos es que tenemos hasta cinco garrafones de agua para podernos hidratar, también que no falte una coca porque el azúcar nos da energía para seguirle chambeando a la obra”, explica el albañil, en una entrevista telefónica para VANGUARDIA.