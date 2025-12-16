Fiscalía analiza videos tras muerte del empresario Sergio Verduzco; ‘todo el inmueble tiene cámaras’, asegura delegado

Tras el fallecimiento del empresario saltillense Sergio Verduzco Rosán, fundador de Grupo Server, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos, aunque las primeras pruebas recabadas coinciden con la hipótesis de un suicidio.

De acuerdo con el reporte de los hechos, Verduzco fue localizado sin vida en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Misiones I, al norte de Saltillo. El aviso a las autoridades se recibió alrededor de las 20:00 horas del lunes y al arribar al lugar se confirmó el fallecimiento.

El delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, Julio Lorera, señaló que aún es prematuro adelantar conclusiones definitivas; sin embargo, confirmó que ya se cuenta con el resultado de la necropsia y que se continúa con el análisis de evidencia videográfica.

“Tenemos ya un resultado de la necropsia y estamos en la extracción de los videos para determinar lo que pudo haber ocurrido en el lugar”, indicó.

El dictamen forense estableció que la causa de muerte fue un choque hipovolémico secundario a una laceración de pulmón provocada por un disparo de arma de fuego calibre .380. La Fiscalía también investiga la procedencia del arma y descartó, hasta el momento, el consumo de sustancias.

Lorera precisó que el intervalo de tiempo en el que ocurrieron los hechos fue entre las 18:50 y las 20:00 horas, cuando se notificó a las autoridades. Como parte de las diligencias iniciales, se realizaron tres entrevistas a personal que se encontraba en el inmueble, cuyos resultados fueron negativos, mientras que la prueba de radizonato practicada a la víctima resultó positiva.

“Todo el inmueble está asegurado con cámaras”, afirmó el delegado, al explicar que el análisis de las videograbaciones será clave para confirmar la mecánica de los hechos.

Hasta el mediodía de este martes, la Fiscalía informó que los familiares aún no habían acudido a realizar el reconocimiento del cuerpo ni a entregar la documentación correspondiente.

En cuanto a posibles antecedentes de salud mental, el funcionario señaló que se trata de información que aún no ha sido aportada formalmente, ya que las entrevistas realizadas hasta ahora han sido limitadas.