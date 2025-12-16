Operativo Pirotecnia se mantiene activo en Torreón con apoyo de la Sedena
Autoridades refuerzan la vigilancia en tianguis y colonias para frenar la venta y uso de pirotecnia ilegal durante la temporada decembrina
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de prevenir accidentes y erradicar la venta de pirotecnia ilegal durante la temporada decembrina, el Operativo Pirotecnia se mantiene activo en distintos puntos de Torreón, con la participación de Protección Civil y Bomberos, corporaciones de seguridad del Gobierno del Estado y el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que las acciones se concentran en recorridos constantes por tianguis, misceláneas y zonas de alta afluencia, además de la atención inmediata a denuncias ciudadanas sobre posibles puntos de venta o almacenamiento clandestino en domicilios particulares.
Aunque en las inspecciones más recientes no se han registrado nuevos decomisos, el funcionario subrayó que la vigilancia no se relajará. “La instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González es mantener el operativo de manera permanente para prevenir riesgos y evitar incidentes”, afirmó.
Juárez Llanas recordó que, durante las primeras semanas del operativo, se logró el aseguramiento de diversos artefactos pirotécnicos, principalmente durante peregrinaciones y en un puesto de venta ubicado en el sector Villas Universidad, lo que evidenció la necesidad de mantener la supervisión activa.
Toda la pirotecnia asegurada es puesta a disposición de la Sedena, instancia responsable de su resguardo y destrucción segura, con el fin de eliminar cualquier riesgo para la población.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con el operativo y reportar de manera anónima cualquier actividad relacionada con la venta o almacenamiento de pirotecnia ilegal, a través del número de emergencias 911 o al teléfono de Protección Civil y Bomberos, 871 712 00 66.