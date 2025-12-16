Operativo Pirotecnia se mantiene activo en Torreón con apoyo de la Sedena

Torreón
/ 16 diciembre 2025
    Operativo Pirotecnia se mantiene activo en Torreón con apoyo de la Sedena
    Personal de Protección Civil realiza recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Autoridades refuerzan la vigilancia en tianguis y colonias para frenar la venta y uso de pirotecnia ilegal durante la temporada decembrina

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de prevenir accidentes y erradicar la venta de pirotecnia ilegal durante la temporada decembrina, el Operativo Pirotecnia se mantiene activo en distintos puntos de Torreón, con la participación de Protección Civil y Bomberos, corporaciones de seguridad del Gobierno del Estado y el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que las acciones se concentran en recorridos constantes por tianguis, misceláneas y zonas de alta afluencia, además de la atención inmediata a denuncias ciudadanas sobre posibles puntos de venta o almacenamiento clandestino en domicilios particulares.

$!Las acciones buscan prevenir accidentes durante las festividades decembrinas.
Las acciones buscan prevenir accidentes durante las festividades decembrinas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Aunque en las inspecciones más recientes no se han registrado nuevos decomisos, el funcionario subrayó que la vigilancia no se relajará. “La instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González es mantener el operativo de manera permanente para prevenir riesgos y evitar incidentes”, afirmó.

Juárez Llanas recordó que, durante las primeras semanas del operativo, se logró el aseguramiento de diversos artefactos pirotécnicos, principalmente durante peregrinaciones y en un puesto de venta ubicado en el sector Villas Universidad, lo que evidenció la necesidad de mantener la supervisión activa.

Toda la pirotecnia asegurada es puesta a disposición de la Sedena, instancia responsable de su resguardo y destrucción segura, con el fin de eliminar cualquier riesgo para la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con el operativo y reportar de manera anónima cualquier actividad relacionada con la venta o almacenamiento de pirotecnia ilegal, a través del número de emergencias 911 o al teléfono de Protección Civil y Bomberos, 871 712 00 66.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

