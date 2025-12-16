Operativo Pirotecnia se mantiene activo en Torreón con apoyo de la Sedena

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de prevenir accidentes y erradicar la venta de pirotecnia ilegal durante la temporada decembrina, el Operativo Pirotecnia se mantiene activo en distintos puntos de Torreón, con la participación de Protección Civil y Bomberos, corporaciones de seguridad del Gobierno del Estado y el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que las acciones se concentran en recorridos constantes por tianguis, misceláneas y zonas de alta afluencia, además de la atención inmediata a denuncias ciudadanas sobre posibles puntos de venta o almacenamiento clandestino en domicilios particulares.

