Limones agrios en Morena

A Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, quien es acusado de portación de armas y narcotráfico, le fue dictada prisión preventiva, tras ser detenido la semana pasado en Durango, donde es señalado de usar a la central morenista, CATEM, para extorsionar a empresarios y ganaderos.

Aunque oficialmente se ha desvinculado a “El Limones” de la CATEM, la IP insiste en que sí pertenecía a esta organización sindical.

