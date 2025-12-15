Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego

Saltillo
/ 15 diciembre 2025
    Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
    Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense. Vanguardia

Fuentes cercanas al caso, el empresario se habría disparado en su domicilio; autoridades confirmaron el deceso

El empresario saltillense Sergio Verduzco Rosán fue encontrado sin vida en su domicilio tras quitarse la vida con un arma de fuego, según confirmaron autoridades.

Verduzco Rosan fue fundador de Grupo Server, con más de 50 años de experiencia en el sector de la construcción y bienes raíces. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el empresario se habría disparado en el corazón.

El empresario saltillense mantenía desde años atrás un conflicto con sus hijos, a quienes incluso acusó de amenazarlo de muerte en 2021.

Le sobreviven tres hijos: Alejandro, Irma y Alberto.

Información en proceso

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

