Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego

El empresario saltillense Sergio Verduzco Rosán fue encontrado sin vida en su domicilio tras quitarse la vida con un arma de fuego, según confirmaron autoridades.

Verduzco Rosan fue fundador de Grupo Server, con más de 50 años de experiencia en el sector de la construcción y bienes raíces. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el empresario se habría disparado en el corazón.

El empresario saltillense mantenía desde años atrás un conflicto con sus hijos, a quienes incluso acusó de amenazarlo de muerte en 2021.

Le sobreviven tres hijos: Alejandro, Irma y Alberto.

