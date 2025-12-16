Saltillo impulsa justicia cívica con enfoque restaurativo y social
En la actual administración se han condonado 950 multas o arrestos por trabajo comunitario
En lo que va de la presente administración, se han condonado 950 multas o arrestos a cambio de trabajos en favor de la comunidad, mediante el programa de Actividad Comunitaria, informó el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro.
El funcionario explicó que las personas beneficiadas han realizado acciones de apoyo social, como la limpieza y embellecimiento de espacios públicos, a cambio de la conmutación de sanciones económicas o arrestos derivados de faltas administrativas, todo bajo un esquema que garantiza el respeto a los derechos humanos.
“El objetivo de nuestro alcalde Javier Díaz González es fortalecer la convivencia social, prevenir la reincidencia y promover la corresponsabilidad ciudadana, y esto se realiza a través de la consolidación del Sistema de Justicia Cívica, el cual permite conmutar multas económicas por la realización de actividades comunitarias”, señaló Saracho Navarro.
Detalló que entre las labores realizadas se incluye la colaboración en organizaciones asistenciales y centros comunitarios, así como en instituciones como el Refugio de los Necesitados, Comedor San Charbel, Cáritas, DIF Municipal, Banco de Alimentos, casas hogar, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Dirección de Servicios Públicos.
Además, las personas infractoras participan en actividades sociales de apoyo y asistencia a grupos vulnerables, con el objetivo de integrarlas de manera constructiva y útil a la comunidad, evitando su aislamiento o estigmatización.
El secretario del Ayuntamiento destacó que este modelo permite atender de manera ágil y transparente las faltas administrativas de menor gravedad y evita que conflictos cotidianos escalen y afecten el orden público. “La conmutación de multas por actividades comunitarias representa una alternativa justa e incluyente, que evita afectaciones económicas y, al mismo tiempo, genera beneficios directos para nuestra ciudad, como la limpieza y mantenimiento de espacios públicos, así como el apoyo a programas sociales”, refirió.
Agregó que la Secretaría del Ayuntamiento, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, supervisa que las labores asignadas resarzan el daño a la comunidad, como la limpieza de plazas públicas, áreas verdes, calles y bulevares.
Asimismo, el Sistema de Justicia Cívica contempla la canalización de personas infractoras a programas de atención social, psicológica o de prevención de adicciones, a fin de atender las causas de fondo de conductas recurrentes y reducir la reincidencia.
Con estas acciones, el gobierno municipal encabezado por Javier Díaz González reafirma su compromiso con una justicia cercana, respetuosa de los derechos humanos y orientada al bienestar común, contribuyendo a la construcción de un Saltillo más ordenado, solidario y participativo.