Saltillo impulsa justicia cívica con enfoque restaurativo y social

En lo que va de la presente administración, se han condonado 950 multas o arrestos a cambio de trabajos en favor de la comunidad, mediante el programa de Actividad Comunitaria, informó el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro.

El funcionario explicó que las personas beneficiadas han realizado acciones de apoyo social, como la limpieza y embellecimiento de espacios públicos, a cambio de la conmutación de sanciones económicas o arrestos derivados de faltas administrativas, todo bajo un esquema que garantiza el respeto a los derechos humanos.

“El objetivo de nuestro alcalde Javier Díaz González es fortalecer la convivencia social, prevenir la reincidencia y promover la corresponsabilidad ciudadana, y esto se realiza a través de la consolidación del Sistema de Justicia Cívica, el cual permite conmutar multas económicas por la realización de actividades comunitarias”, señaló Saracho Navarro.

Detalló que entre las labores realizadas se incluye la colaboración en organizaciones asistenciales y centros comunitarios, así como en instituciones como el Refugio de los Necesitados, Comedor San Charbel, Cáritas, DIF Municipal, Banco de Alimentos, casas hogar, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Dirección de Servicios Públicos.