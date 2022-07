Joven de Ramos Arizpe a quien hombre intentó incendiar denuncia omisiones en su caso

Una joven residente de la colonia Parajes de los Pinos en el municipio de Ramos Arizpe, denunció que las autoridades de la Fiscalía General del Estado han cometido una serie de omisiones luego de que presentó una denuncia contra un hombre que le robó, posteriormente la agredió y amenazó de muerte.

Los hechos sucedieron el lunes 18 de julio cuando 'El Cala', quien es conocido en Ramos Arizpe por incidencias de robo, ingresó en la madrugada a la casa de Ángeles Ramírez para hurtar sus pertenencias poco antes de que ella llegara a domicilio.

Luego de denunciarlo y que la policía realizó un rondín en la colonia, 'El Cala' dio inicio con las agresiones que pusieron en riesgo su integridad y con las amenazas.

“Al ver que no me quedé callada empezaron las amenazas y agresiones. Para el día martes él estaba checándome en la salida de mi casa. En cuanto salí de mi casa, di tres pasos y me arrojó una botella con solvente, yo me hice a un lado y se encendió una llama contra la pared”, recordó Ángeles.

La joven, dice que en los días posteriores, el agresor siguió rondando su casa y para el día jueves sus vecinos y amigos lograron aprehenderlo para presentárselo a las autoridades.

“Lo detuvieron y ahí estuvo, y para el sábado la misma gente me informó que ya había quedado libre. Las autoridades para esto nunca me dieron orden de protección ni mucho menos se me avisó como me habían dicho”, dijo la mujer.

Un día después de que 'El Cala' quedó en libertad solo por el delito de robo, el hogar de Ángeles Ramírez apareció grafiteado con amenazas en diversos lados de los frentes de su casa con las frases “Te voy a matar perra” y “Te voy a matar X”.