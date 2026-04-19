Joven pierde la vida tras ser atropellado en Parras; presunto responsable incendia vehículo y huye

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Coahuila
/ 19 abril 2026
    Joven pierde la vida tras ser atropellado en Parras; presunto responsable incendia vehículo y huye
    El joven perdió la vida a bordo de la ambulancia mientras era trasladado al Centro de Salud de Parras debido a la gravedad de sus lesiones. PEDRO PESINA

Fue atendido por paramédicos y trasladado de urgencia a un centro de salud, pero perdió la vida durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones

La madrugada de este domingo, un trágico accidente cobró la vida de un joven de 20 años de edad, luego de ser atropellado al salir de un bar y cruzar la calle, en Parras.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas sobre la Calzada del Márquez, donde se reportó un accidente vial, solicitando de inmediato la presencia de corporaciones de seguridad y una ambulancia.

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$!Personal de la Cruz Roja brindó auxilio a Axel, de 20 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro de salud tras ser atropellado al salir de un bar.
Personal de la Cruz Roja brindó auxilio a Axel, de 20 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro de salud tras ser atropellado al salir de un bar. PEDRO PESINA

Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a Axel, quien se encontraba tendido sobre el pavimento con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al Centro de Salud de Parras.

Sin embargo, durante el trayecto, el joven dejó de respirar, perdiendo la vida al interior de la ambulancia.

$!Corporaciones de seguridad realizan indagatorias para ubicar al conductor responsable del atropellamiento ocurrido durante la madrugada.
Corporaciones de seguridad realizan indagatorias para ubicar al conductor responsable del atropellamiento ocurrido durante la madrugada. PEDRO PESINA

Elementos de seguridad implementaron un operativo para dar con el vehículo responsable, del cual se desconocen características específicas. Minutos más tarde, una camioneta fue localizada incendiada en una zona despoblada del ejido Parras, rumbo a la carretera a General Cepeda, presumiéndose que podría estar relacionada con el accidente.

$!Personal de la Cruz Roja brindó auxilio a Axel, de 20 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro de salud tras ser atropellado al salir de un bar.
Personal de la Cruz Roja brindó auxilio a Axel, de 20 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro de salud tras ser atropellado al salir de un bar. PEDRO PESINA

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

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