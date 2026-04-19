Joven pierde la vida tras ser atropellado en Parras; presunto responsable incendia vehículo y huye

La madrugada de este domingo, un trágico accidente cobró la vida de un joven de 20 años de edad, luego de ser atropellado al salir de un bar y cruzar la calle, en Parras.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas sobre la Calzada del Márquez, donde se reportó un accidente vial, solicitando de inmediato la presencia de corporaciones de seguridad y una ambulancia.