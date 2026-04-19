Joven pierde la vida tras ser atropellado en Parras; presunto responsable incendia vehículo y huye
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Fue atendido por paramédicos y trasladado de urgencia a un centro de salud, pero perdió la vida durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones
La madrugada de este domingo, un trágico accidente cobró la vida de un joven de 20 años de edad, luego de ser atropellado al salir de un bar y cruzar la calle, en Parras.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas sobre la Calzada del Márquez, donde se reportó un accidente vial, solicitando de inmediato la presencia de corporaciones de seguridad y una ambulancia.
Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a Axel, quien se encontraba tendido sobre el pavimento con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al Centro de Salud de Parras.
Sin embargo, durante el trayecto, el joven dejó de respirar, perdiendo la vida al interior de la ambulancia.
Elementos de seguridad implementaron un operativo para dar con el vehículo responsable, del cual se desconocen características específicas. Minutos más tarde, una camioneta fue localizada incendiada en una zona despoblada del ejido Parras, rumbo a la carretera a General Cepeda, presumiéndose que podría estar relacionada con el accidente.
Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el responsable.