Jóvenes hacen historia con la integración del primer Cabildo de Ramos Arizpe

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    Jóvenes hacen historia con la integración del primer Cabildo de Ramos Arizpe
    Cerca de 100 estudiantes participaron en la elección del primer Cabildo Juvenil de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Cerca de 100 estudiantes participaron en la convocatoria del ejercicio democrático inédito

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe dio un paso histórico en el impulso a la participación de las nuevas generaciones al celebrar, por primera vez, la elección del Cabildo Juvenil, un ejercicio democrático desarrollado en coordinación con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en el que cerca de un centenar de estudiantes asumieron un papel protagónico en la construcción de ciudadanía.

La jornada reunió a jóvenes de diversas instituciones educativas del municipio, quienes participaron en un proceso electoral diseñado para fortalecer la cultura cívica y acercarlos al funcionamiento de la administración pública municipal.

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Como resultado de la elección fueron designados los 22 integrantes que conformarán este órgano de representación, incluyendo la persona que desempeñará la Alcaldía Juvenil, la Secretaría del Ayuntamiento, las sindicaturas de mayoría y vigilancia, las regidurías y la Presidencia Honoraria del DIF Municipal Juvenil.

$!Autoridades municipales, electorales y educativas acompañaron el desarrollo del proceso democrático.
Autoridades municipales, electorales y educativas acompañaron el desarrollo del proceso democrático. CORTESÍA

EJERCICIO DEMOCRÁTICO CON RESPALDO INSTITUCIONAL

El desarrollo del proceso contó con el acompañamiento de autoridades municipales, electorales y educativas, quienes supervisaron que la jornada se realizara bajo los principios de legalidad, transparencia y participación ciudadana.

Estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes; la regidora y presidenta de la Comisión de Educación, Lizbeth Ogazón Nava; integrantes del Cabildo, personal de la Secretaría de Desarrollo Social y representantes de instituciones educativas.

$!Las y los jóvenes electos presentarán propuestas para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de su municipio.
Las y los jóvenes electos presentarán propuestas para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de su municipio. CORTESÍA

La creación del Cabildo Juvenil representa un precedente para Ramos Arizpe al abrir un espacio formal donde las y los estudiantes podrán conocer de primera mano la dinámica del gobierno local y desarrollar habilidades de liderazgo, diálogo y responsabilidad cívica.

PROPUESTAS PARA EL FUTURO DEL MUNICIPIO

Las y los jóvenes electos participarán próximamente en una sesión solemne, en la que rendirán protesta y asumirán oficialmente sus responsabilidades como integrantes del Cabildo Juvenil.

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Durante esa sesión presentarán propuestas orientadas al desarrollo del municipio, aportando ideas sobre temas de interés para su generación y fortaleciendo el vínculo entre la juventud y las instituciones públicas.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal amplía los mecanismos de participación social y promueve que las nuevas generaciones contribuyan activamente en la construcción de un municipio más incluyente, participativo y comprometido con el bienestar colectivo.

$!Aún no tiene fecha la sesión del Cabildo Juvenil de Ramos Arizpe.
Aún no tiene fecha la sesión del Cabildo Juvenil de Ramos Arizpe. CORTESÍA

CABILDO JUVENIL ELECTO DE RAMOS ARIZPE 2026

⦿ Presidente Municipal Juvenil: Jorge Armando Macías Aguirre.

⦿ Secretaria del Ayuntamiento: Karly Nahomi Berlanga Muñiz.

⦿ Presidente Honorario del DIF: Guillermo Ramos Guerra.

⦿ Sindicatura de Mayoría: Pedro Fabián Santillán Pérez.

⦿ Sindicatura de Vigilancia: Axel Gustavo Nava Hernández.

REGIDURÍAS

⦿ 1. Primera Regiduría: Roberto de Jesús Ovalle Franco.

⦿ 2. Segunda Regiduría: Pedro Aguirre Morales.

⦿ 3. Tercera Regiduría: AbigaÍl Cortez Atzín.

⦿ 4. Cuarta Regiduría: Dayra Nahomi Sánchez Solís.

⦿ 5. Quinta Regiduría: Devany Carolina Carrizalez Martínez.

⦿ 6. Sexta Regiduría: Kaida Aiko Álvarez Arjona.

⦿ 7. Séptima Regiduría: Elisa Hernández Castillejos.

⦿ 8. Octava Regiduría: Adna Raquel Bautista Hernández.

⦿ 9. Novena Regiduría: Dayana Polet Hernández Valdéz.

⦿ 10. Décima Regiduría: Daniel Alejandro Romos García.

⦿ 11. Décima Primera Regiduría: Julio César Romero Vázquez.

⦿ 12. Décima Segunda Regiduría: Víctor Daniel Ramos Chairez.

⦿ 13. Décima Tercera Regiduría: Angelly Jaqueline Osoria Hernández.

⦿ 14. Décima Cuarta Regiduría: Diego Gadiel Silva Banda.

⦿ 15. Décima Quinta Regiduría: Evelyn Selene Guardiola Loera.

⦿ 16. Décima Sexta Regiduría: Briana Izbeth Ávila Ortiz.

⦿ 17. Décima Séptima Regiduría: Yoely Kasteni Avelino Celis

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