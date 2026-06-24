Saltillo premia a los Dragones, campeones del Torneo Interprepas 2026 durante el FUTFEST

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    Saltillo premia a los Dragones, campeones del Torneo Interprepas 2026 durante el FUTFEST
    Los Dragones de la Universidad Carolina recibieron el trofeo de campeones del Torneo Interprepas 2026 en el Biblioparque Norte. CORTESÍA

Más de 700 estudiantes participaron en la primera edición de “Saltillo Tiene Talento”; los Dragones de la Universidad Carolina se coronaron en fútbol

SALTILLO, COAH.- Los Dragones de la Universidad Carolina se coronaron campeones del Torneo Interprepas 2026, luego de imponerse en la final disputada en el marco del FUTFEST Saltillo 2026, celebrado en el Biblioparque Norte.

El alcalde Javier Díaz González encabezó la ceremonia de premiación acompañado por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, donde reconocieron a los tres equipos que ocuparon el podio: Universidad Carolina en primer lugar, Universidad del Valle de México en segundo y el COBAC Juan Francisco Ealy Ortiz en la tercera posición.

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$!El Torneo Interprepas 2026 reunió a estudiantes de preparatoria en una jornada de competencia, convivencia y promoción del talento juvenil en Saltillo.
El Torneo Interprepas 2026 reunió a estudiantes de preparatoria en una jornada de competencia, convivencia y promoción del talento juvenil en Saltillo. CORTESÍA

Como campeones del certamen, los integrantes de Universidad Carolina recibieron un premio de 15 mil pesos y la oportunidad de participar durante una semana en una clínica deportiva con Saltillo Soccer. Además, los equipos participantes recibieron balones de fútbol como parte del impulso municipal a la práctica deportiva entre jóvenes de nivel medio superior.

$!El alcalde Javier Díaz González entregó un reconocimiento a Saltillo Soccer por su campeonato en la Liga de Tercera División Profesional y su ascenso a la Liga Premier.
El alcalde Javier Díaz González entregó un reconocimiento a Saltillo Soccer por su campeonato en la Liga de Tercera División Profesional y su ascenso a la Liga Premier. CORTESÍA

Durante el evento, el alcalde destacó que la participación de las y los jóvenes es fundamental para el desarrollo de la ciudad y señaló que las actividades deportivas, académicas y culturales permiten fortalecer la convivencia escolar, la disciplina y la formación integral de las nuevas generaciones.

La final de fútbol enfrentó a la Universidad Carolina y a la Universidad del Valle de México, como parte de la primera edición de Interprepas 2026 “Saltillo Tiene Talento”, iniciativa que reunió a más de 700 estudiantes de 25 instituciones educativas.

$!Javier Díaz González destacó que el deporte, la cultura y la convivencia escolar fortalecen la formación integral de las y los jóvenes de Saltillo.
Javier Díaz González destacó que el deporte, la cultura y la convivencia escolar fortalecen la formación integral de las y los jóvenes de Saltillo. CORTESÍA

Además del torneo de fútbol, el programa incluyó competencias de canto, baile y spelling bee, con el propósito de abrir espacios para que estudiantes de preparatoria muestren sus capacidades en distintas disciplinas y convivan con jóvenes de otros planteles.

En la misma ceremonia, Javier Díaz González entregó un reconocimiento al equipo Saltillo Soccer por conquistar el campeonato de la Liga de Tercera División Profesional de México y lograr el ascenso a la Liga Premier. El alcalde resaltó que el club devolvió a la ciudad a una final nacional de fútbol profesional después de tres décadas.

$!Más de 700 estudiantes de 25 instituciones educativas participaron en las competencias de fútbol, canto, baile y spelling bee.
Más de 700 estudiantes de 25 instituciones educativas participaron en las competencias de fútbol, canto, baile y spelling bee. CORTESÍA

Al cierre del acto, el Presidente Municipal invitó a las familias y jóvenes a continuar participando en las actividades del FUTFEST Saltillo 2026, que mantiene una agenda deportiva y recreativa en el Biblioparque Norte.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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