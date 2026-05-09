Jóvenes terminan contra negocios tras choque en Ramos Arizpe; se niegan a ser hospitalizados

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Coahuila
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    Jóvenes terminan contra negocios tras choque en Ramos Arizpe; se niegan a ser hospitalizados
    El automóvil azul presentó severos daños tras el accidente registrado sobre la Gustavo Díaz Ordaz. CORTESÍA
    Jóvenes terminan contra negocios tras choque en Ramos Arizpe; se niegan a ser hospitalizados
    Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron para atender el reporte. CORTESÍA
    Jóvenes terminan contra negocios tras choque en Ramos Arizpe; se niegan a ser hospitalizados
    La camioneta terminó impactándose contra un negocio y un taller mecánico. CORTESÍA
    Jóvenes terminan contra negocios tras choque en Ramos Arizpe; se niegan a ser hospitalizados
    Dentro del vehículo responsable fueron localizadas bebidas alcohólicas. CORTESÍA

Dos hermanos presuntamente alcoholizados provocaron un accidente que dejó daños en vehículos y comercios sobre la Gustavo Díaz Ordaz

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un accidente vial registrado en Ramos Arizpe, sobre la carretera Gustavo Díaz Ordaz que conecta el sector de UrbiVilla con la colonia El Mirador, dejó daños en varios vehículos y establecimientos comerciales durante la tarde de este sábado.

En el percance participaron dos hermanos que viajaban a bordo de un automóvil color azul. El conductor, de 18 años, presuntamente manejaba a exceso de velocidad y con aliento alcohólico. Lo acompañaba un menor de 13 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-se-estampa-contra-camioneta-en-la-colonia-magisterio-MP20582169

De acuerdo con testigos, el automóvil azul impactó por alcance a una camioneta negra conducida por una mujer de aproximadamente 50 años. Tras el golpe, la conductora perdió el control de la unidad y cruzó el camellón central hacia los carriles contrarios.

La camioneta terminó impactándose contra un negocio de forrajera y un taller mecánico. Durante el accidente también resultó dañado un Volkswagen Vento rojo que se encontraba estacionado afuera del taller para revisión.

Elementos de distintas corporaciones acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras en la zona, mientras se realizaba el retiro de las unidades involucradas.

A pesar de lo aparatoso del accidente, los involucrados no aceptaron ser trasladados a un hospital para una valoración médica especializada.

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