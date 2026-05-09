Jóvenes terminan contra negocios tras choque en Ramos Arizpe; se niegan a ser hospitalizados

En el percance participaron dos hermanos que viajaban a bordo de un automóvil color azul. El conductor, de 18 años, presuntamente manejaba a exceso de velocidad y con aliento alcohólico. Lo acompañaba un menor de 13 años.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un accidente vial registrado en Ramos Arizpe, sobre la carretera Gustavo Díaz Ordaz que conecta el sector de UrbiVilla con la colonia El Mirador, dejó daños en varios vehículos y establecimientos comerciales durante la tarde de este sábado.

De acuerdo con testigos, el automóvil azul impactó por alcance a una camioneta negra conducida por una mujer de aproximadamente 50 años. Tras el golpe, la conductora perdió el control de la unidad y cruzó el camellón central hacia los carriles contrarios.

La camioneta terminó impactándose contra un negocio de forrajera y un taller mecánico. Durante el accidente también resultó dañado un Volkswagen Vento rojo que se encontraba estacionado afuera del taller para revisión.

Elementos de distintas corporaciones acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras en la zona, mientras se realizaba el retiro de las unidades involucradas.

A pesar de lo aparatoso del accidente, los involucrados no aceptaron ser trasladados a un hospital para una valoración médica especializada.