Judicializarán a ‘El Barbas’ por agresión con piedras a rival en Ramos Arizpe; víctima se encuentra grave

El sujeto identificado como Ezequiel “N”, alias “El Barbas”, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades tras agredir a pedradas a un hombre en la colonia Manantiales del Valle, en el municipio de Ramos Arizpe. La víctima, identificada como Christian “N”, de 33 años, se encuentra internada en estado grave en la Clínica 2 del IMSS debido a un traumatismo craneoencefálico severo que pone en riesgo su vida.

Los hechos ocurrieron en la calle Lago Salado a plena luz del día, cuando ambos involucrados iniciaron una riña a golpes bajo el presunto influjo del alcohol o alguna otra sustancia, la cual fue grabada en video por los vecinos. Tras dejar inconsciente a Christian “N”, el agresor intentó darse a la fuga, pero fue localizado y aprehendido momentos después en un operativo realizado por la Policía Municipal. Sobre el caso, Julio Loera, delegado en la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, confirmó que se mantendrá al agresor bajo custodia legal debido a la magnitud de los hechos y las heridas reportadas. “Sí lo tenemos en el radar, es un asunto que vamos a judicializar con detenido”, afirmó el delegado al referirse al procedimiento legal contra Ezequiel “N” por el delito de lesiones dolosas.

El funcionario precisó que la clasificación del delito responde a la gravedad médica reportada por el nosocomio, tipificándose como “lesiones gravísimas que ponen en riesgo la vida”. Finalmente, el delegado de la Fiscalía indicó los siguientes pasos para dar inicio al proceso formal ante los juzgados: “El día de mañana lo vamos a poner a disposición del juez, aún no lo ingresamos. Esperaremos fecha de audiencia”.

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