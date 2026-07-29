Fiscalía descarta que perro haya sido enterrado vivo en Saltillo; muerte fue por infestación de garrapatas

El delegado de la Fiscalía de Coahuila en la Región Sureste, Julio Loera, informó que tras el seguimiento del caso y la intervención de especialistas se determinó que los hechos no ocurrieron como fueron difundidos inicialmente en plataformas digitales.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila descartó que un perro haya sido enterrado vivo en Saltillo, luego de realizar las investigaciones correspondientes y analizar las condiciones en las que fue localizado el animal, cuyo caso generó versiones de un presunto hecho de crueldad animal en redes sociales.

“Fíjate que estuvimos muy al pendiente del asunto, pero el asunto no fue como se manejó en redes”, señaló el funcionario.

Loera explicó que el canino no se encontraba enterrado, sino sobre un pozo que, de acuerdo con las investigaciones realizadas en el lugar, habría sido excavado para la instalación de drenaje o tubería.

“El perrito no estaba enterrado, estaba sobre un pozo, que confirmamos se cavó para introducir drenaje, o tubería”, detalló.

El delegado indicó que posteriormente se realizaron los estudios correspondientes para determinar la causa del fallecimiento del animal. De acuerdo con el resultado de la necropsia practicada por un médico veterinario, el perro presentaba una infestación severa de garrapatas.

“El perrito estaba infestado de garrapatas y el médico veterinario que realiza la necropsia nos confirma que fue a causa de eso que fallece; no había como tal huellas de maltrato físico aparente”, explicó.