Fiscalía descarta que perro haya sido enterrado vivo en Saltillo; muerte fue por infestación de garrapatas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Fiscalía descarta que perro haya sido enterrado vivo en Saltillo; muerte fue por infestación de garrapatas
    Las autoridades determinaron que el canino no estaba enterrado, sino colocado sobre un pozo utilizado para trabajos de drenaje o tubería. CORTESÍA

El caso generó versiones en redes sociales sobre un presunto acto de crueldad animal

La Fiscalía General del Estado de Coahuila descartó que un perro haya sido enterrado vivo en Saltillo, luego de realizar las investigaciones correspondientes y analizar las condiciones en las que fue localizado el animal, cuyo caso generó versiones de un presunto hecho de crueldad animal en redes sociales.

El delegado de la Fiscalía de Coahuila en la Región Sureste, Julio Loera, informó que tras el seguimiento del caso y la intervención de especialistas se determinó que los hechos no ocurrieron como fueron difundidos inicialmente en plataformas digitales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/presentan-en-saltillo-violentometro-para-detectar-maltrato-animal-DM22480627

“Fíjate que estuvimos muy al pendiente del asunto, pero el asunto no fue como se manejó en redes”, señaló el funcionario.

Loera explicó que el canino no se encontraba enterrado, sino sobre un pozo que, de acuerdo con las investigaciones realizadas en el lugar, habría sido excavado para la instalación de drenaje o tubería.

“El perrito no estaba enterrado, estaba sobre un pozo, que confirmamos se cavó para introducir drenaje, o tubería”, detalló.

El delegado indicó que posteriormente se realizaron los estudios correspondientes para determinar la causa del fallecimiento del animal. De acuerdo con el resultado de la necropsia practicada por un médico veterinario, el perro presentaba una infestación severa de garrapatas.

“El perrito estaba infestado de garrapatas y el médico veterinario que realiza la necropsia nos confirma que fue a causa de eso que fallece; no había como tal huellas de maltrato físico aparente”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tras-el-caso-rocky-en-saltillo-dignidad-animal-llama-a-transformar-la-indignacion-en-adopciones-y-fortalecer-el-bienestar-animal-EH22435551

Tras el análisis de los elementos recabados, la Fiscalía determinó que hasta el momento no existen indicios que acrediten una agresión intencional o un hecho constitutivo del delito de maltrato animal.

“Pudiéramos decir que hasta este momento no tenemos confirmado un maltrato que sea configurativo del delito”, concluyó el delegado de la Región Sureste.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
maltrato animal

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
true

Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?
Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria

Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria
Un reporte al 911 activó un operativo de búsqueda durante la madrugada que permitió ubicar y auxiliar a un hombre de 30 años que no podía salir del monte en un ejido de Múzquiz, Coahuila.

Rescatan a hombre extraviado tras intensa búsqueda nocturna en un ejido de Múzquiz, Coahuila
Matías Grande encabezó la cosecha coahuilense al coronarse en las pruebas individual y de equipos mixtos de arco recurvo.

Coahuila conquista cuatro medallas en los JCC 2026; Matías Grande logra doble oro
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, , a su llegada al Capitolio de Estados Unidos para una reunión bipartidista de la Ley de Sanciones a Rusia e irán Lindsey O. Graham.

Ucrania dice que atacó 2 refinerías de petróleo rusas después de reunión entre Zelenskyy y Trump
Rescatistas en medio de la destrucción tras los sismos en La Guaira, Venezuela, el 6 de julio del 2026.

Terremotos en Venezuela no solo causaron miles de muertos, también provocaron riesgos ambientales y de salud