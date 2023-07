Juegos de la Feria de Saltillo arrancan con visto bueno de Protección Civil; ‘las tablas son para nivelar el piso’

Las autoridades informaron que las tablas que se observan debajo de los juegos mecánicos sirven para nivelar el terreno, están ancladas desde el centro y no fueron la razón de las clausuras del año pasado

Explicó que el año pasado fueron 12 juegos los que se clausuraron, siendo el Himalaya por fallas en la energía eléctrica y otros juegos que tuvieron fallas y salieron de su carril. Puntualizó que este año estamos un poquito más estrictos para que no pase lo de ese año.

“El lunes hago otra revisión. Puesto o juego que no tenga su capacitación con su formato S3 extendido, entonces ya vamos a actuar. No vamos a dejar trabajar a ningún juego ni a ningún puesto que no tenga su capacitación”, detalló.

Asimismo mencionó que la Feria cumplió con la entrega de su plan de contingencia 2023 al igual que el circo, tanto en los juegos como en su mantenimiento y pólizas de responsabilidad civil.