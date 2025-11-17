Juez de Coahuila dicta sentencia de 82 años de prisión y multa de más de un millón contra tío del narco ‘El Carrete’

    La Fiscalía General de la República presentó pruebas que acreditaron los delitos de Alfonso “M”. FOTO: REDES SOCIALES

El exalcalde de Amacuzac, Morelos, fue condenado por secuestro agravado y delincuencia organizada

El juez coahuilense René de Hoyos Martínez, titular del Juzgado Sexto de Distrito con sede en La Laguna, impuso una sentencia de 82 años y medio de prisión y una multa superior a un millón 225 mil pesos contra Alfonso “M”, exalcalde de Amacuzac, Morelos, y tío de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, integrante del grupo delictivo de Los Rojos.

La resolución deriva de los delitos de delincuencia organizada en materia de delitos contra la salud, así como secuestro y secuestro agravado, cargos acreditados por la Fiscalía General de la República (FGR) tras varios años de investigación.

Según la carpeta de investigación, Alfonso “M” participó en junio de 2013 en el secuestro de una víctima en el municipio de Amacuzac, Morelos. Posteriormente, en 2018, autoridades federales lograron cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

A lo largo del proceso, el Ministerio Público federal presentó diversas pruebas que permitieron al juzgador coahuilense dictar sentencia condenatoria. Con ello, se cierra uno de los expedientes más relevantes relacionados con actividades delictivas del grupo de “Los Rojos” en la última década.

La FGR destacó que la pena refleja la gravedad de los delitos cometidos y reafirma el compromiso institucional para combatir a organizaciones criminales dedicadas al secuestro y otras actividades de alto impacto.

