Detienen a presunto responsable de asalto a joyería en Saltillo

La Policía Estatal de Coahuila detuvo a Carlos “N”, de 44 años de edad, en la colonia Hacienda El Mimbre la noche del domingo 16 de noviembre. La detención se produjo como resultado de una investigación iniciada tras el asalto a una joyería ubicada en el centro de Saltillo el 22 de febrero de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila registra siete inconformidades en El Buen Fin; Profeco recupera casi un millón de pesos para consumidores en el país

Carlos “N” estaba señalado como el probable responsable de ese robo, por lo que la acción policial formó parte de un operativo para cumplimentar la orden de aprehensión. Tras su detención, el hombre fue trasladado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila se encargó del detenido, y mantiene en integración la carpeta de investigación. Las autoridades ministeriales darán seguimiento al caso para determinar su situación legal en los próximos días.

Tanto la Policía Municipal de Saltillo como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) participaron en la búsqueda y recopilación de información que permitió ubicar y detener al sospechoso. La coordinación entre las corporaciones fue clave para llevar a cabo la acción sin incidentes mayores.