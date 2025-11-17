Detienen a presunto responsable de asalto a joyería en Saltillo

Saltillo
/ 17 noviembre 2025
    Detienen a presunto responsable de asalto a joyería en Saltillo
    El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se mantiene en integración la carpeta de investigación. FOTO: CORTESÍA

La Policía de Coahuila detuvo a Carlos “N” en la colonia Hacienda el Mimbre, señalado como el probable responsable de un robo a una joyería

La Policía Estatal de Coahuila detuvo a Carlos “N”, de 44 años de edad, en la colonia Hacienda El Mimbre la noche del domingo 16 de noviembre. La detención se produjo como resultado de una investigación iniciada tras el asalto a una joyería ubicada en el centro de Saltillo el 22 de febrero de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila registra siete inconformidades en El Buen Fin; Profeco recupera casi un millón de pesos para consumidores en el país

Carlos “N” estaba señalado como el probable responsable de ese robo, por lo que la acción policial formó parte de un operativo para cumplimentar la orden de aprehensión. Tras su detención, el hombre fue trasladado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila se encargó del detenido, y mantiene en integración la carpeta de investigación. Las autoridades ministeriales darán seguimiento al caso para determinar su situación legal en los próximos días.

Tanto la Policía Municipal de Saltillo como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) participaron en la búsqueda y recopilación de información que permitió ubicar y detener al sospechoso. La coordinación entre las corporaciones fue clave para llevar a cabo la acción sin incidentes mayores.

Temas


Asaltos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


FGE

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos mujeres perdieron la vida tras un accidente ocurrido al sur de Saltillo que también dejó a tres lesionados de gravedad.

Coahuila: Se dispara 32% cifra de hospitalizados por accidentes automovilísticos
Claudia Sheinbaum afirmó que la marcha “Generación Z” fue impulsada por sectores opositores y no estuvo encabezada mayoritariamente por jóvenes, además de señalar la participación de figuras vinculadas a la Marea Rosa.

Sheinbaum habla sobre la marcha de la ‘Generación Z’: “No eran jóvenes; vimos caras muy conocidas”
Sánchez Valdés calcula que actualmente hay 150 organizaciones criminales operando en México.

Dispara violencia fragmentación de grupos del narco: experto
Asesores inmobiliarios deben establecer políticas internas para la supervisión de operaciones irregulares.

Delegan a inmobiliarias rastreo antilavado en México
true

POLITICÓN: Plantea Javier Díaz resolver inundaciones en norte de Saltillo con canal pluvial en Club Campestre
Como agua para chocolate

Como agua para chocolate
true

El desdén de la 4T a las protestas
true

Se destapa Ricardo Mejía para gobernador en 2029