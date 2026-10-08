Jueza da revés a CIESA y rechaza prórroga; da como fecha límite el 13 de octubre para que garantice compra de AHMSA

En el acuerdo emitido este 8 de octubre, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles consideró que pedir una prórroga de tres meses, cuando el procedimiento ya está en marcha, representa una falta de seriedad que afecta a todos los involucrados, particularmente a los 13 mil 907 trabajadores que tienen prioridad en el pago de sus adeudos laborales.

MONCLOVA, COAH.- La jueza Ruth Haggi Huerta García rechazó la solicitud de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA) para obtener un plazo de 90 días más para concretar el pago de su oferta por AHMSA y MINOSA, y precisó que el 13 de octubre es la fecha límite para presentar la garantía de seriedad, un requisito clave para avanzar en la venta de las empresas acereras.

La resolución se produce después de que, en la audiencia del pasado 25 de septiembre, CIESA presentó una oferta superior al mínimo establecido en las bases de venta, equivalente al 85 por ciento, pero sin entregar documentos que acreditaran su solvencia económica ni la disponibilidad inmediata del dinero ofrecido.

Aunque el representante del postor manifestó bajo protesta de decir verdad que contaba con recursos suficientes para cubrir la operación y presentar la garantía, el juzgado le concedió, al igual que a los demás postores calificados, un plazo de 10 días hábiles para cumplir con este requisito.

Sin embargo, antes de que venciera el plazo, CIESA solicitó 90 días naturales adicionales para revisar distintos aspectos de AHMSA y MINOSA, una petición que fue declarada improcedente por la autoridad judicial.

Uno de los puntos que pesó en la decisión fue que, de acuerdo con el síndico, la empresa ya había tenido acceso a información técnica, financiera, legal, operativa, ambiental y regulatoria de ambas compañías, tanto en español como en inglés.

La jueza advirtió que la petición de ampliar el plazo afecta el desarrollo del procedimiento de enajenación y mantiene en espera a los trabajadores, cuyos adeudos deben cubrirse de manera prioritaria, además de retrasar el pronunciamiento sobre el consorcio planteado por dos acreedores garantizados.

Con esta determinación, el juzgado dejó claro que no habrá los 90 días adicionales solicitados y que CIESA, al igual que los demás postores calificados, tiene hasta el próximo martes 13 de octubre para exhibir la garantía de seriedad.