‘Está raro, ¿no?’: Manolo Jiménez cuestiona solicitud de prórroga de CIESA para comprar AHMSA

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Coahuila
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    ‘Está raro, ¿no?’: Manolo Jiménez cuestiona solicitud de prórroga de CIESA para comprar AHMSA
    El gobernador de Coahuila durante un encuentro con medios, donde cuestionó los tiempos de la prórroga solicitada por CIESA. OMAR SACUEDO

El gobernador señaló que el plazo de tres meses ya estaba contemplado en el esquema original, siempre que se pague la garantía de 50 millones de dólares

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, cuestionó públicamente la solicitud de prórroga por 90 días que presentó la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), interesada en adquirir los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa).

El mandatario estatal manifestó sus dudas sobre los tiempos solicitados por el postor para llevar a cabo la revisión de los bienes. La petición de la firma se presentó ante el juzgado encargado del concurso mercantil para evaluar el estado patrimonial y financiero de la siderúrgica, aunque hasta el momento no ha sido autorizada.

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Recordó que el plazo de tres meses ya estaba contemplado en el esquema de financiamiento original, siempre que se pagara la garantía. “Tengo entendido que eran más de 50 mdd, el 13 de octubre, es la garantía. Después, a los 90 días de la garantía, los mil 400 millones de dólares”, puntualizó sobre la estructura del acuerdo.

Enfatizó que esos tres meses ya estaban considerados de manera formal dentro del esquema, condicionados al pago de la garantía estipulada. “Entonces, esos tres meses sí están contemplados una vez que deposite los más de 50 mdd de la garantía... está raro, ¿no?”, declaró.

La solicitud de CIESA ocurre en un contexto de incertidumbre para la región Centro del estado, donde extrabajadores y la comunidad económica de Monclova se mantienen a la espera de definiciones sobre el futuro de la planta.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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