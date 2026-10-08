‘Está raro, ¿no?’: Manolo Jiménez cuestiona solicitud de prórroga de CIESA para comprar AHMSA

El mandatario estatal manifestó sus dudas sobre los tiempos solicitados por el postor para llevar a cabo la revisión de los bienes. La petición de la firma se presentó ante el juzgado encargado del concurso mercantil para evaluar el estado patrimonial y financiero de la siderúrgica, aunque hasta el momento no ha sido autorizada.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, cuestionó públicamente la solicitud de prórroga por 90 días que presentó la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), interesada en adquirir los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa).

Recordó que el plazo de tres meses ya estaba contemplado en el esquema de financiamiento original, siempre que se pagara la garantía. “Tengo entendido que eran más de 50 mdd, el 13 de octubre, es la garantía. Después, a los 90 días de la garantía, los mil 400 millones de dólares”, puntualizó sobre la estructura del acuerdo.

Enfatizó que esos tres meses ya estaban considerados de manera formal dentro del esquema, condicionados al pago de la garantía estipulada. “Entonces, esos tres meses sí están contemplados una vez que deposite los más de 50 mdd de la garantía... está raro, ¿no?”, declaró.

La solicitud de CIESA ocurre en un contexto de incertidumbre para la región Centro del estado, donde extrabajadores y la comunidad económica de Monclova se mantienen a la espera de definiciones sobre el futuro de la planta.