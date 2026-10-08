Monclova: CIESA pide 90 días más para revisar activos de AHMSA y MINOSA

La petición fue presentada el pasado 6 de octubre ante la jueza Ruth Haggi Huerta García, dentro del proceso de concurso mercantil que enfrentan ambas empresas.

MONCLOVA, COAH.- CIESA solicitó 90 días naturales más para revisar a detalle los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), antes de concretar la adquisición de la unidad productiva.

CIESA, representada por José Arturo Domínguez Arteaga, mantiene su oferta de mil 400 millones de dólares por los activos de AHMSA y MINOSA y aseguró que no tiene intención de retirarla ni reducirla.

Durante estos 90 días, la empresa busca revisar físicamente los bienes, además de documentos, registros, cuentas y la situación legal de los activos que forman parte de la unidad productiva.

También pretende identificar qué equipos y bienes permanecen en las instalaciones, cuáles fueron vendidos o retirados durante el periodo de inactividad de AHMSA y cuáles pudieran estar actualmente en poder de terceros.

La revisión incluye también activos relacionados con ANTAIR, así como posibles hangares, equipos aeronáuticos, herramientas, refacciones e instalaciones que hayan pertenecido al grupo empresarial.

CIESA señaló que el objetivo es tener claridad sobre los bienes que realmente forman parte de la unidad productiva y evitar problemas posteriores que puedan retrasar la operación y la reactivación de AHMSA.

La empresa reiteró que busca concretar la adquisición lo antes posible, conservar la unidad productiva y avanzar hacia la reactivación industrial.

Además, indicó que los recursos de la venta serían destinados conforme a lo establecido por la ley y tomando en cuenta los derechos de los trabajadores.

Ahora será el juzgado el que determine si concede los 90 días adicionales solicitados por CIESA.