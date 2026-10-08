Monclova: CIESA pide 90 días más para revisar activos de AHMSA y MINOSA

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    Monclova: CIESA pide 90 días más para revisar activos de AHMSA y MINOSA
    José Arturo Domínguez Arteaga, representante de CIESA, mantiene la oferta por los activos de AHMSA y MINOSA. ARCHIVO
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CIESA busca ampliar el plazo para revisar los activos de AHMSA y MINOSA antes de concretar su adquisición

MONCLOVA, COAH.- CIESA solicitó 90 días naturales más para revisar a detalle los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), antes de concretar la adquisición de la unidad productiva.

La petición fue presentada el pasado 6 de octubre ante la jueza Ruth Haggi Huerta García, dentro del proceso de concurso mercantil que enfrentan ambas empresas.

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CIESA, representada por José Arturo Domínguez Arteaga, mantiene su oferta de mil 400 millones de dólares por los activos de AHMSA y MINOSA y aseguró que no tiene intención de retirarla ni reducirla.

Durante estos 90 días, la empresa busca revisar físicamente los bienes, además de documentos, registros, cuentas y la situación legal de los activos que forman parte de la unidad productiva.

También pretende identificar qué equipos y bienes permanecen en las instalaciones, cuáles fueron vendidos o retirados durante el periodo de inactividad de AHMSA y cuáles pudieran estar actualmente en poder de terceros.

La revisión incluye también activos relacionados con ANTAIR, así como posibles hangares, equipos aeronáuticos, herramientas, refacciones e instalaciones que hayan pertenecido al grupo empresarial.

CIESA señaló que el objetivo es tener claridad sobre los bienes que realmente forman parte de la unidad productiva y evitar problemas posteriores que puedan retrasar la operación y la reactivación de AHMSA.

La empresa reiteró que busca concretar la adquisición lo antes posible, conservar la unidad productiva y avanzar hacia la reactivación industrial.

Además, indicó que los recursos de la venta serían destinados conforme a lo establecido por la ley y tomando en cuenta los derechos de los trabajadores.

Ahora será el juzgado el que determine si concede los 90 días adicionales solicitados por CIESA.

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Lidiet Mexicano

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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