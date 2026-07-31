Julio deja obras, inversiones y acciones de seguridad en Coahuila

En la Región Sureste, destacó la supervisión de los trabajos de la carretera Saltillo-Derramadero, además de la entrega de escrituras para brindar certeza patrimonial a familias y una nueva reunión de Gabinete para revisar el avance de proyectos estratégicos de la administración estatal.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas calificó julio como un mes de trabajo, coordinación y resultados, con acciones desplegadas en las distintas regiones de Coahuila en materia de infraestructura, seguridad, desarrollo económico, turismo y atención social.

Durante el mes también se conmemoró el 449 aniversario de Saltillo, ciudad que, de acuerdo con los resultados de seguridad mencionados por el Gobernador, se mantiene como la tercera más segura del país y la capital estatal con mejor percepción en este rubro.

SEGURIDAD Y ATENCIÓN A FAMILIAS

Dentro de la agenda estatal se realizó la reunión trimestral con colectivos y familias de personas desaparecidas, con el propósito de mantener abierto el diálogo y dar seguimiento coordinado a este tema.

Jiménez Salinas también encabezó una nueva sesión de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad y destacó las actividades realizadas con motivo del Día del Abogado, así como el reconocimiento a combatientes forestales por su labor.

“También celebramos el Día del Abogado, reconocimos la entrega y el compromiso de nuestras y nuestros combatientes forestales, y encabezamos una nueva sesión de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, porque la seguridad sigue siendo una de las principales fortalezas de Coahuila”, expresó.

En materia económica, informó sobre el inicio de operaciones de GEMMSA, la supervisión de los avances de Expo Coahuila y la inauguración del Viñedo Guidova, en Arteaga, acciones vinculadas con la inversión, el turismo y la generación de empleos.

También comenzó la entrega de nuevas unidades UNEDIF y apoyos del programa “Veamos la discapacidad”, dirigidos a personas con discapacidad y sus familias de las regiones Sureste y Laguna.

INVERSIÓN Y TURISMO IMPULSAN A LA LAGUNA

En la Región Laguna, el Gobernador inauguró la planta Penta Park Laguna, proyecto que, señaló, contribuirá al crecimiento económico y a la generación de oportunidades laborales para los habitantes de esta zona.