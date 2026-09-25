Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días

AHMSA aún no se vende. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles dejó claro, tras la audiencia de subasta realizada este viernes, que la operación aún no ha sido concretada y que el proceso de venta continuará durante los próximos días.

La precisión se dio luego de que, durante la audiencia, una persona física presentó una postura de compra por un monto superior al 85 por ciento del mínimo establecido en las bases. Sin embargo, el interesado no acreditó documentalmente contar con la solvencia y disponibilidad inmediata de los recursos ofrecidos. Ante esta situación, la jueza Ruth Haggi Huerta García otorgó un plazo de tres días hábiles —29 y 30 de septiembre, así como el 1 de octubre— para que las partes manifiesten lo que a su derecho convenga y pueda formalizarse la postura presentada.

Además, el juzgado estableció un plazo de 10 días hábiles para que el postor, e incluso alguno de los demás interesados que fueron calificados por la Sindicatura, acredite haber realizado el depósito o transferencia correspondiente a la garantía de seriedad. Por lo tanto, la oferta presentada durante la subasta todavía no representa la venta de AHMSA y MINOSA, debido a que el interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad judicial.

El acuerdo también señala que, con el objetivo de preservar la venta de las empresas como unidad productiva, se dio vista a las partes sobre la solicitud de conformación de un consorcio presentada por los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme. Las partes tendrán igualmente tres días hábiles, con vencimiento el 1 de octubre, para presentar las manifestaciones que consideren pertinentes. El juzgado estableció, además, que existen dos formas de venta en marcha como alternativas para alcanzar el objetivo de concretar la operación y mantener a las empresas como una unidad productiva.

De esta manera, la audiencia de subasta concluyó sin que AHMSA y MINOSA fueran vendidas. El procedimiento permanece abierto y sujeto al cumplimiento de los requisitos, depósitos y plazos fijados por la autoridad judicial. La Sindicatura informó que dará a conocer oportunamente el resultado de estos procedimientos y las nuevas determinaciones relacionadas con la venta de las empresas.

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