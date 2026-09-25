Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días
    AHMSA y MINOSA aún no han sido vendidas tras la audiencia de subasta realizada este viernes. CORTESÍA
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


Empresas
subastas

Localizaciones


CDMX
Monclova

Organizaciones


AHMSA

La jueza Ruth Haggi Huerta García otorgó tres días hábiles para que las partes presenten las manifestaciones que consideren pertinentes

AHMSA aún no se vende.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles dejó claro, tras la audiencia de subasta realizada este viernes, que la operación aún no ha sido concretada y que el proceso de venta continuará durante los próximos días.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/plantea-arturo-dominguez-una-ahmsa-hasta-12-veces-mas-grande-IE23729265

La precisión se dio luego de que, durante la audiencia, una persona física presentó una postura de compra por un monto superior al 85 por ciento del mínimo establecido en las bases. Sin embargo, el interesado no acreditó documentalmente contar con la solvencia y disponibilidad inmediata de los recursos ofrecidos.

Ante esta situación, la jueza Ruth Haggi Huerta García otorgó un plazo de tres días hábiles —29 y 30 de septiembre, así como el 1 de octubre— para que las partes manifiesten lo que a su derecho convenga y pueda formalizarse la postura presentada.

Además, el juzgado estableció un plazo de 10 días hábiles para que el postor, e incluso alguno de los demás interesados que fueron calificados por la Sindicatura, acredite haber realizado el depósito o transferencia correspondiente a la garantía de seriedad.

Por lo tanto, la oferta presentada durante la subasta todavía no representa la venta de AHMSA y MINOSA, debido a que el interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad judicial.

El acuerdo también señala que, con el objetivo de preservar la venta de las empresas como unidad productiva, se dio vista a las partes sobre la solicitud de conformación de un consorcio presentada por los acreedores garantizados Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme.

Las partes tendrán igualmente tres días hábiles, con vencimiento el 1 de octubre, para presentar las manifestaciones que consideren pertinentes.

El juzgado estableció, además, que existen dos formas de venta en marcha como alternativas para alcanzar el objetivo de concretar la operación y mantener a las empresas como una unidad productiva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/surge-comprador-para-ahmsa-ofrece-mil-400-mdd-y-tiene-10-dias-habiles-para-depositar-fondo-de-garantia-de-seriedad-ME23728127

De esta manera, la audiencia de subasta concluyó sin que AHMSA y MINOSA fueran vendidas. El procedimiento permanece abierto y sujeto al cumplimiento de los requisitos, depósitos y plazos fijados por la autoridad judicial.

La Sindicatura informó que dará a conocer oportunamente el resultado de estos procedimientos y las nuevas determinaciones relacionadas con la venta de las empresas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
subastas

Localizaciones


CDMX
Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un mundo sin niños

Un mundo sin niños
true

POLITICÓN: AHMSA, sin garantías ni acuerdos para concretar su venta
true

Saca la mano, Samy
Erick Daniel presenta hematomas considerables en el área del rostro tras las agresiones sufridas al interior del centro de rehabilitación.

Madre denuncia agresiones contra su hijo en anexo de Saltillo; exhiben video donde es sometido

Trabajadores de AHMSA exigen justicia afuera de la sede judicial mientras esperan el resultado de la subasta.

Avanza subasta de AHMSA entre el nerviosismo y esperanza de extrabajadores de Monclova
Saltillo Soccer regresa al Estadio Olímpico con seis puntos y la misión de reencontrarse con el triunfo ante Héroes de Zaci.

Saltillo Soccer vs Héroes de Zaci: Coyotes buscan levantarse en casa en la Liga Premier
Dinamarca advirtió que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría desplegar a sus soldados en un país miembro de la OTAN en los próximos meses.

Agencia de inteligencia danesa advierte que Rusia podría atacar a un país miembro de la OTAN, para interrumpir apoyo a Ucrania
El presidente Donald Trump estrecha la mano del mandatario de China, Xi Jinping, durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington.

Trump no encuentra margen de negociación con Xi sobre las exportaciones chinas