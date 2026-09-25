Plantea Arturo Domínguez una AHMSA hasta 12 veces más grande

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Plantea Arturo Domínguez una AHMSA hasta 12 veces más grande
    El empresario Arturo Domínguez planteó hacer crecer hasta 12 veces a AHMSA, si se concreta la adquisición en el plazo establecido por la juez este viernes. ESPECIAL

El empresario propone renovar la tecnología de la acerera y multiplicar su capacidad; la operación aún está pendiente de concretarse.

MONCLOVA, COAH.- Hacer crecer hasta 12 veces a Altos Hornos de México (AHMSA) es la meta que planteó el empresario José Arturo Domínguez, quien tras concluir la subasta de AHMSA y Minera del Norte (Minosa) adelantó que la nueva etapa de la acerera se desarrollaría bajo el nombre de CIESA Desarrollo Acero.

Domínguez, quien aseguró que es originario de Arteaga, Coahuila, salió este viernes del Poder Judicial y confirmó que su grupo, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), habría ofrecido mil 400 millones de dólares por AHMSA y Minosa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/surge-comprador-para-ahmsa-ofrece-mil-400-mdd-y-tiene-10-dias-habiles-para-depositar-fondo-de-garantia-de-seriedad-ME23728127

Al hablar del proyecto que tienen para la empresa, fue claro: “no se trata solamente de volver a poner a trabajar los equipos que quedaron detenidos, sino de invertir en tecnología nueva y llevar a la compañía a un crecimiento mucho mayor”.

La meta que planteó es crecer hasta 12 veces.

“Los hornos viejos hay que hacerlos esculturas, solamente equipo nuevo para producir”, expresó.

El empresario explicó que la intención es trabajar con equipo nuevo para regresar a la producción de acero y desarrollar una empresa con una capacidad muy superior a la que actualmente tiene.

CIESA Desarrollo Acero sería el nombre con el que se impulsaría esta nueva etapa, integrando además a los trabajadores dentro del proyecto de reactivación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-mexico-expropia-14-hectareas-en-coahuila-para-escriturar-terrenos-ocupados-CE23724420

La propuesta representa un cambio de rumbo para AHMSA, que permanece sin producir desde 2023 y que ahora, después de la subasta, enfrenta el proceso para concretar formalmente la asignación de la empresa.

De concretarse la operación, el proyecto anunciado por Domínguez contempla no sólo reactivar la acerera, sino hacerla crecer hasta 12 veces, con inversión en equipo nuevo y una nueva visión para la producción de acero en Monclova.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
Empresarios
ACERO

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un mundo sin niños

Un mundo sin niños
true

POLITICÓN: AHMSA, sin garantías ni acuerdos para concretar su venta
true

Saca la mano, Samy
Erick Daniel presenta hematomas considerables en el área del rostro tras las agresiones sufridas al interior del centro de rehabilitación.

Madre denuncia agresiones contra su hijo en anexo de Saltillo; exhiben video donde es sometido

Trabajadores de AHMSA exigen justicia afuera de la sede judicial mientras esperan el resultado de la subasta.

Avanza subasta de AHMSA entre el nerviosismo y esperanza de extrabajadores de Monclova
Saltillo Soccer regresa al Estadio Olímpico con seis puntos y la misión de reencontrarse con el triunfo ante Héroes de Zaci.

Saltillo Soccer vs Héroes de Zaci: Coyotes buscan levantarse en casa en la Liga Premier
Dinamarca advirtió que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría desplegar a sus soldados en un país miembro de la OTAN en los próximos meses.

Agencia de inteligencia danesa advierte que Rusia podría atacar a un país miembro de la OTAN, para interrumpir apoyo a Ucrania
El presidente Donald Trump estrecha la mano del mandatario de China, Xi Jinping, durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington.

Trump no encuentra margen de negociación con Xi sobre las exportaciones chinas