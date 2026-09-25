Plantea Arturo Domínguez una AHMSA hasta 12 veces más grande

MONCLOVA, COAH.- Hacer crecer hasta 12 veces a Altos Hornos de México (AHMSA) es la meta que planteó el empresario José Arturo Domínguez, quien tras concluir la subasta de AHMSA y Minera del Norte (Minosa) adelantó que la nueva etapa de la acerera se desarrollaría bajo el nombre de CIESA Desarrollo Acero. Domínguez, quien aseguró que es originario de Arteaga, Coahuila, salió este viernes del Poder Judicial y confirmó que su grupo, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), habría ofrecido mil 400 millones de dólares por AHMSA y Minosa.

Al hablar del proyecto que tienen para la empresa, fue claro: “no se trata solamente de volver a poner a trabajar los equipos que quedaron detenidos, sino de invertir en tecnología nueva y llevar a la compañía a un crecimiento mucho mayor”. La meta que planteó es crecer hasta 12 veces. “Los hornos viejos hay que hacerlos esculturas, solamente equipo nuevo para producir”, expresó. El empresario explicó que la intención es trabajar con equipo nuevo para regresar a la producción de acero y desarrollar una empresa con una capacidad muy superior a la que actualmente tiene. CIESA Desarrollo Acero sería el nombre con el que se impulsaría esta nueva etapa, integrando además a los trabajadores dentro del proyecto de reactivación.

La propuesta representa un cambio de rumbo para AHMSA, que permanece sin producir desde 2023 y que ahora, después de la subasta, enfrenta el proceso para concretar formalmente la asignación de la empresa. De concretarse la operación, el proyecto anunciado por Domínguez contempla no sólo reactivar la acerera, sino hacerla crecer hasta 12 veces, con inversión en equipo nuevo y una nueva visión para la producción de acero en Monclova.

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