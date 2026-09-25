Surge comprador para AHMSA; ofrece mil 400 mdd y tiene 10 días hábiles para depositar fondo de garantía de seriedad

Originario de Arteaga, Coahuila, Domínguez habló con medios de comunicación al exterior de las instalaciones del Poder Judicial, donde se desarrolló la audiencia de subasta de AHMSA y Minera del Norte (Minosa), y aseguró que su intención es concretar la operación y llevar a la empresa a una nueva etapa de producción.

CIUDAD DE MÉXICO.- La esperanza de que Altos Hornos de México ( AHMSA ) vuelva a producir acero tomó fuerza la tarde de este viernes, luego de que al concluir la subasta realizada en el Poder Judicial de la Ciudad de México, el empresario coahuilense Arturo Domínguez, de la empresa Construcciones e Ingeniería Electromecánica CIESA, confirmó que presentó una oferta por mil 400 millones de dólares para adquirir la acerera.

El empresario señaló que, de concretarse la compra y cumplirse las condiciones establecidas dentro del procedimiento, en aproximadamente seis meses podrían comenzar nuevamente las operaciones con equipos nuevos.

De acuerdo con sus declaraciones, la inversión contemplaría el pago de mil 400 millones de dólares por la empresa, con el compromiso de cubrir el monto en un plazo aproximado de 90 días, mientras que el fondo de garantía sería presentado en los próximos días.

Domínguez aseguró que cuenta con alrededor de 40 años de experiencia operando en el sector y planteó que el proyecto para AHMSA no solamente contempla su reapertura, sino que buscaría darle un nuevo impulso, incluso con un potencial de crecimiento mayor al que tenía anteriormente.

También adelantó que la empresa podría cambiar de nombre y que, una vez concretada la operación, se contempla la renovación de equipos para regresar a la producción de acero en un periodo cercano a seis meses.

Aunque no se precisó cuántos trabajadores serían contratados, el empresario dejó abierta la posibilidad de reincorporar a una importante cantidad de personal, lo que representaría una nueva expectativa para miles de trabajadores que permanecen a la espera de una solución después del cierre de la acerera.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa de Extrabajadores de AHMSA, informó que durante el procedimiento se otorgó un plazo adicional de 10 días hábiles para que se presente el fondo de garantía, por lo que este viernes no quedó formalizada la venta de la empresa.

Sin embargo, consideró que el resultado de la subasta representa un panorama positivo para Monclova y la región centro, al existir una propuesta económica concreta y la posibilidad de que AHMSA vuelva a operar.

Explicó que, además, se mantiene la oportunidad para los demás postores que participaron en el proceso, por lo que todavía deberán cumplirse las etapas correspondientes antes de que pueda determinarse de manera definitiva quién se quedará con los activos de la acerera.

La audiencia comenzó alrededor de las 10:00 de la mañana de este viernes 25 de septiembre en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en un procedimiento que representa uno de los momentos más importantes desde que AHMSA dejó de operar.

La acerera permanece cerrada desde hace casi cuatro años, después de que en diciembre de 2022 se registró su última colada y posteriormente la empresa dejó de producir, dejando en incertidumbre a miles de trabajadores y a una región cuya economía durante décadas estuvo ligada directamente a la industria siderúrgica.