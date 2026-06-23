La Gran Vendimia busca consolidar a Parras como referente del turismo enológico con su quinta edición

La presentación se realizó en la Agencia Lincoln Saltillo y estuvo encabezada por la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Marta Elena Moncada Zertuche; el presidente de 830 Grandes Eventos y organizador del festival, Jesús Sánchez de Valle; la directora de Turismo de Saltillo, Lidia María González Rodríguez, así como representantes de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo y Parras, de la Asociación de Vinos de Coahuila, CANIRAC, municipios de la región, empresas patrocinadoras y asociaciones civiles beneficiadas por el evento.

Con la expectativa de recibir alrededor de 2,500 visitantes y continuar posicionando a Parras de la Fuente como uno de los principales destinos enoturísticos del país, fue presentada la quinta edición de La Gran Vendimia, Festival Internacional del Vino y la Buena Vida, que se realizará el próximo 11 de julio en el Hotel & Resort Rincón del Montero.

“Ya es un evento que atrae a muchos turistas de otras partes de la República, de los estados vecinos... pero hemos descubierto también que ya viene gente de Puebla, de San Luis Potosí, de Baja California, de Campeche, de Yucatán, de Veracruz”, señaló.

Durante la rueda de prensa, Sánchez de Valle destacó que, a cinco años de su creación, el festival ha dejado de atraer únicamente a visitantes de la región para convertirse en un escaparate turístico que convoca asistentes de distintas entidades del país e incluso del extranjero.

Añadió que desde la edición anterior comenzaron a recibir visitantes procedentes de Houston, San Antonio, McAllen y California, quienes han contribuido a promocionar el evento mediante recomendaciones.

“Esta gente viene, vive y disfruta este gran evento. Regresan a sus lugares de origen y el siguiente año vuelven con más gente, porque fueron y platicaron lo bien que se la pasaron”.

MÁS DE 200 ETIQUETAS Y NUEVAS BODEGAS

Para esta edición, el festival reunirá 36 casas vitivinícolas, más de 200 etiquetas de vino y alrededor de 36 restaurantes, además de productores regionales, artesanos, artistas plásticos y espectáculos musicales durante una jornada de casi doce horas.

Sánchez de Valle explicó que uno de los objetivos principales continúa siendo impulsar el crecimiento de la industria vitivinícola coahuilense y abrir espacios para nuevas bodegas. Los asistentes recibirán una copa conmemorativa para participar en las degustaciones, programadas de las 18:00 a las 21:00 horas.

UN FESTIVAL CON CAUSA

Además de la promoción turística, la quinta edición mantendrá el enfoque social que ha caracterizado al evento desde sus inicios. En esta ocasión, la venta de boletos será canalizada a través de ocho asociaciones civiles, que recibirán recursos para fortalecer sus proyectos.

La secretaria de Turismo, Marta Elena Moncada Zertuche, señaló que ese compromiso distingue a La Gran Vendimia de otros festivales del país. La funcionaria también destacó que el encuentro marca el inicio de la temporada de vendimias en Coahuila y contribuye a fortalecer la imagen del estado como destino turístico.

”Van a tener los mejores vinos, la mejor comida, los mejores artistas; pero sobre todo el mejor ambiente”.

Por su parte, la directora de Turismo de Saltillo, Lidia María González Rodríguez, afirmó que el encuentro se ha convertido en un referente para la región. “Para mí es el mejor evento en su tipo. Tenemos los mejores vinos de todo México”.

INVITAN A VIVIR LA EXPERIENCIA COMPLETA EN PARRAS

El director ejecutivo de la Asociación de Vinos de Coahuila, Gerardo Bernal Martínez, invitó a los asistentes a aprovechar el fin de semana para recorrer viñedos y restaurantes del Pueblo Mágico. “Pidan el viernes de vacaciones, eso lo recomiendo”.

En tanto, la representante de la OCV de Parras, Olga Lara Rodríguez, informó que el municipio cuenta con alrededor de 40 hoteles, por lo que invitó a realizar reservaciones con anticipación.

La Gran Vendimia abrirá sus puertas el 11 de julio a la 1:30 de la tarde y concluirá alrededor de la 1:00 de la mañana, con degustaciones, gastronomía, música en vivo, arte, productos regionales y actividades enfocadas en promover la cultura del vino y el turismo en Coahuila.

Como parte del carácter social del evento, la venta de boletos se realiza a través de las ocho asociaciones civiles beneficiadas: Cruz Roja Mexicana Parras, Sembrando Esperanza, Asilo de Ancianos El Ropero del Pobre en Saltillo y Monterrey, Soy FAN del Síndrome de Down, Grupo Reto Coahuila A.C., Club Rotario Torreón Empresarial y Amor por los Animales.

Sánchez de Valle explicó que los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de La Gran Vendimia en Facebook e Instagram, donde se publica la información de cada organización participante, así como los teléfonos de contacto para adquirir los accesos.