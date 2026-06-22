Abre Fantasías Miguel en Saltillo tras dos años de obras en emblemática casona de Victoria

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    Abre Fantasías Miguel en Saltillo tras dos años de obras en emblemática casona de Victoria
    La nueva tienda inició operaciones en el número 470 de la calle Victoria, en el Centro de la ciudad. HÉCTOR GARCÍA

La llegada de la cadena de manualidades se concretó este lunes en el inmueble cuya demolición generó atención pública desde 2023 por tratarse de una vivienda modernista diseñada por el arquitecto Alfonso Gómez Lara.

Después de casi dos años de trabajos y de una obra que generó interés entre ciudadanos y especialistas en arquitectura, este lunes abrió sus puertas la primera sucursal de Fantasías Miguel en Saltillo.

En punto de las 10:00 horas, la cadena especializada en artículos para manualidades, decoración y mercería inauguró su nueva tienda en el número 470 de la calle Victoria, en el Centro de la ciudad, inmueble que anteriormente ocupaba una vivienda de estilo modernista cuya demolición fue documentada por VANGUARDIA desde 2023.

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La llegada de la empresa había sido anticipada desde ese año, cuando este medio consultó sobre los trabajos que se realizaban en la propiedad. En aquel momento, las labores llamaron la atención de la ciudadanía debido a las características arquitectónicas de la construcción original.

La vivienda, diseñada por el arquitecto Alfonso Gómez Lara y construida durante la segunda mitad del siglo XX, era considerada un ejemplo de arquitectura modernista en Saltillo. Sin embargo, como publicó VANGUARDIA en su momento, el inmueble no contaba con protección patrimonial por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ni tampoco estaba sujeto a restricciones derivadas de la normatividad del Centro Histórico.

$!Con esta apertura, la empresa suma una nueva sede a sus más de 35 sucursales distribuidas en 17 estados del país.
Con esta apertura, la empresa suma una nueva sede a sus más de 35 sucursales distribuidas en 17 estados del país. HÉCTOR GARCÍA

Durante mayo de 2023, la obra fue suspendida temporalmente por autoridades municipales debido a la falta de permisos para realizar los trabajos. Posteriormente, los sellos de suspensión fueron retirados y las labores se reanudaron en noviembre de ese mismo año.

El Municipio de Saltillo confirmó entonces que la demolición formaba parte del proyecto para construir la primera sucursal de Fantasías Miguel en la capital coahuilense.

$!La tienda ofrecerá productos para manualidades, decoración, mercería, arte floral, joyería y artículos para celebraciones y temporadas especiales.
La tienda ofrecerá productos para manualidades, decoración, mercería, arte floral, joyería y artículos para celebraciones y temporadas especiales. HÉCTOR GARCÍA
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Con esta apertura, la empresa suma una nueva sede a las más de 35 sucursales que opera en 17 estados del país. La cadena ofrece materiales para manualidades, joyería, arte floral, mercería y decoración, además de productos para celebraciones como graduaciones, primeras comuniones, cumpleaños, Halloween, Navidad y Día de las Madres.

Asimismo, mantiene de forma permanente áreas dedicadas a decoración del hogar, cajas, bolsas, madera y artículos para personalización, con un inventario que se actualiza constantemente de acuerdo con las temporadas del año.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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