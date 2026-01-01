La infraestructura deportiva es el motor del desarrollo social en Monclova: Carlos Villarreal
Los trabajos incluyen una pista de tartán renovada y un nuevo campo de tiro con arco, con una proyección de inversión total que superará los 100 millones de pesos para 2027
MONCLOVA, COAH.- En un esfuerzo por fortalecer el tejido social y ofrecer espacios de calidad para los ciudadanos, el alcalde Carlos Villarreal anunció formalmente la reapertura de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha. Esta acción es el resultado de un trabajo coordinado con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y representa una inversión inicial superior a los 40 millones de pesos ejecutada durante el pasado 2025.
La rehabilitación integral, que forma parte del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, transformó diversas áreas críticas del complejo. Entre las mejoras más destacadas se encuentran la modernización de la pista de tartán, la alberca y la techumbre, además de la dignificación de sanitarios y oficinas administrativas. Asimismo, se expandió la oferta deportiva con la construcción de un nuevo campo de tiro con arco.
Durante el evento, Villarreal enfatizó que estas acciones buscan convertir al deporte en una herramienta de prevención y sana convivencia. “Esta obra es una muestra de lo que se logra cuando se trabaja en equipo”, señaló el edil, subrayando que el proyecto no se detiene aquí.
Para los años 2026 y 2027, la administración municipal contempla nuevas etapas de rehabilitación que incluirán la Ciudad Deportiva y el Auditorio Milo Martínez. Con estas futuras intervenciones, se estima que la inversión total en infraestructura deportiva ascenderá a más de 100 millones de pesos, consolidando así el desarrollo de Monclova.