La infraestructura deportiva es el motor del desarrollo social en Monclova: Carlos Villarreal

Coahuila
/ 1 enero 2026
    El alcalde Carlos Villarreal recorre las instalaciones renovadas de la Unidad Nora Leticia Rocha, cuya inversión superó los 40 mdp en su primera fase. FOTO: CORTESÍA

Los trabajos incluyen una pista de tartán renovada y un nuevo campo de tiro con arco, con una proyección de inversión total que superará los 100 millones de pesos para 2027

MONCLOVA, COAH.- En un esfuerzo por fortalecer el tejido social y ofrecer espacios de calidad para los ciudadanos, el alcalde Carlos Villarreal anunció formalmente la reapertura de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha. Esta acción es el resultado de un trabajo coordinado con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y representa una inversión inicial superior a los 40 millones de pesos ejecutada durante el pasado 2025.

La rehabilitación integral, que forma parte del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, transformó diversas áreas críticas del complejo. Entre las mejoras más destacadas se encuentran la modernización de la pista de tartán, la alberca y la techumbre, además de la dignificación de sanitarios y oficinas administrativas. Asimismo, se expandió la oferta deportiva con la construcción de un nuevo campo de tiro con arco.

$!La rehabilitación integral transformó diversas áreas críticas del complejo.
La rehabilitación integral transformó diversas áreas críticas del complejo. FOTO: CORTESÍA

Durante el evento, Villarreal enfatizó que estas acciones buscan convertir al deporte en una herramienta de prevención y sana convivencia. “Esta obra es una muestra de lo que se logra cuando se trabaja en equipo”, señaló el edil, subrayando que el proyecto no se detiene aquí.

$!La nueva pista de tartán y el área de tiro con arco forman parte de la modernización integral para beneficio de los atletas monclovenses.
La nueva pista de tartán y el área de tiro con arco forman parte de la modernización integral para beneficio de los atletas monclovenses. FOTO: CORTESÍA

Para los años 2026 y 2027, la administración municipal contempla nuevas etapas de rehabilitación que incluirán la Ciudad Deportiva y el Auditorio Milo Martínez. Con estas futuras intervenciones, se estima que la inversión total en infraestructura deportiva ascenderá a más de 100 millones de pesos, consolidando así el desarrollo de Monclova.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

