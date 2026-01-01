La infraestructura deportiva es el motor del desarrollo social en Monclova: Carlos Villarreal

MONCLOVA, COAH.- En un esfuerzo por fortalecer el tejido social y ofrecer espacios de calidad para los ciudadanos, el alcalde Carlos Villarreal anunció formalmente la reapertura de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha. Esta acción es el resultado de un trabajo coordinado con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y representa una inversión inicial superior a los 40 millones de pesos ejecutada durante el pasado 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 2 mil espacios públicos fueron rehabilitados en Saltillo con la estrategia ‘Aquí Andamos’

La rehabilitación integral, que forma parte del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, transformó diversas áreas críticas del complejo. Entre las mejoras más destacadas se encuentran la modernización de la pista de tartán, la alberca y la techumbre, además de la dignificación de sanitarios y oficinas administrativas. Asimismo, se expandió la oferta deportiva con la construcción de un nuevo campo de tiro con arco.