Más de 2 mil espacios públicos fueron rehabilitados en Saltillo con la estrategia ‘Aquí Andamos’

Saltillo
/ 1 enero 2026
    Más de 2 mil espacios públicos fueron rehabilitados en Saltillo con la estrategia ‘Aquí Andamos’
    Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizan labores de bacheo y mantenimiento de rejillas en colonias y vialidades de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El Ayuntamiento de Saltillo fortalece la atención directa en colonias y barrios con acciones de bacheo, limpieza, alumbrado y mejora de espacios en toda la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó su modelo de atención ciudadana en colonias y barrios a través del programa “Aquí Andamos”, una estrategia que busca dar respuesta inmediata a las problemáticas cotidianas mediante la coordinación de distintas dependencias y el contacto directo con las y los vecinos.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el programa prioriza las necesidades más sentidas de cada sector y ejecuta acciones visibles que impactan de manera directa en la calidad de vida de la población.

$!La mejora del alumbrado público y la limpieza urbana forman parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la imagen de la ciudad.
La mejora del alumbrado público y la limpieza urbana forman parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la imagen de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

“En Saltillo trabajamos todos los días en los sectores sur, norte, oriente, poniente y centro, con el objetivo de incrementar la calidad de vida de nuestras familias saltillenses, así como de quienes visitan esta ciudad capital de Coahuila”, expresó Javier Díaz.

El Alcalde informó que, en lo que va de la administración, el programa ha permitido la rehabilitación y atención de más de 2 mil 200 espacios públicos, entre plazas, parques, áreas verdes, camellones, rotondas y centros comunitarios, lo que equivale a una superficie superior a 532 hectáreas.

A estas labores se suman más de 6 mil 300 trabajos de riego con agua tratada en áreas verdes y espacios públicos, como parte de las acciones permanentes para el mantenimiento de la ciudad.

Entre las diez acciones prioritarias que se ejecutan de forma continua se encuentran el bacheo; la limpieza y mantenimiento de parques y centros comunitarios; la atención de arroyos, callejones y camellones; la pintura de cordón cuneta y señalización vial; la eliminación de grafiti; la instalación y reparación de luminarias, así como la detección y limpieza de tiraderos clandestinos.

$!Más de 2 mil espacios públicos han sido rehabilitados como parte de la estrategia de atención directa del Ayuntamiento.
Más de 2 mil espacios públicos han sido rehabilitados como parte de la estrategia de atención directa del Ayuntamiento. FOTO: CORTESÍA

MEJORAMIENTO DE VIALIDADES

Para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de peatones y automovilistas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública ha reparado más de 60 mil baches en calles de colonias y barrios de distintos puntos de la ciudad, así como en bulevares y avenidas principales.

Estas acciones representan una inversión de 35.5 millones de pesos y han beneficiado tanto a zonas habitacionales como a vialidades de alta circulación, fortaleciendo la conectividad urbana.

En materia de prevención, brigadas municipales han intervenido más de 25 kilómetros de arroyos, atendiendo 260 puntos críticos para reducir riesgos de inundaciones, contaminación y malos olores. Además, se realizaron 133 acciones de limpieza en callejones, puentes peatonales y lotes baldíos, donde se recolectaron más de 664 toneladas de residuos.

Como parte de la respuesta a las lluvias registradas en julio y agosto de 2025, el Ayuntamiento implementó un plan emergente que permitió mantener la movilidad en avenidas y bulevares estratégicos, además de ejecutar obras pluviales en colonias vulnerables con una inversión de 2.5 millones de pesos.

Para fortalecer la imagen urbana, se llevaron a cabo trabajos de pintura en cordón cuneta y camellones en 370 kilómetros, así como la eliminación de más de 218 mil metros cuadrados de grafiti en colonias y en la Zona Centro.

En paralelo, se reforzó el servicio de recolección de basura con la optimización de rutas y la incorporación de nuevo equipamiento, lo que permite recolectar diariamente más de 850 toneladas de residuos en la ciudad.

$!Brigadas municipales han intervenido 260 puntos críticos para reducir riesgos de inundaciones, contaminación y malos olores.
Brigadas municipales han intervenido 260 puntos críticos para reducir riesgos de inundaciones, contaminación y malos olores. FOTO: CORTESÍA

En materia de alumbrado público, se instalaron más de 800 nuevas luminarias y se repararon miles de puntos de luz y circuitos, además de modernizar la iluminación en los accesos a la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad y visibilidad.

Con “Aquí Andamos”, el Gobierno Municipal refrenda su apuesta por una gestión cercana a la ciudadanía, orientada a construir una ciudad más limpia, ordenada, segura y con mejores condiciones de vida para todas y todos.

