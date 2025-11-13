‘La modernización del aeropuerto marca un nuevo capítulo en la historia aérea de Coahuila’: María Bárbara Cepeda

Durante la presentación del proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, María Bárbara Cepeda —secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva— afirmó que esta intervención marca un punto de inflexión para la movilidad aérea del estado. “La modernización y la reactivación de este aeropuerto hoy es una realidad”, expresó al resaltar la importancia del proyecto para la competitividad regional.

Cepeda explicó que la conectividad es un eje clave para generar desarrollo económico y que esta obra permitirá fortalecer la infraestructura aérea del Sureste de Coahuila. “La conectividad es un pilar fundamental... hoy nos da mucho gusto presentar el proyecto de modernización y reactivación del aeropuerto”, mencionó.

La funcionaria detalló que el plan incluye la ampliación y remodelación del edificio terminal, la instalación de equipamiento especial, la rehabilitación de la plataforma y la reconfiguración del estacionamiento. Explicó que estas acciones permitirán operar con mayor eficiencia y atraer más rutas en coordinación con aerolíneas comerciales.

Señaló que la alianza entre el Gobierno del Estado, Aeropuertos Mexicanos (AME) y Grupo Altea “marca un nuevo capítulo en la historia aérea de Coahuila”, al traducir en hechos un proyecto que llevaba años en análisis. Agregó que el modelo de colaboración entre sectores será determinante para ampliar la movilidad y generar condiciones favorables para la inversión.

Finalmente, subrayó que el proyecto se sostiene en una coordinación amplia entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. “Hoy Saltillo despega hacia nuevos horizontes, mayores alturas de progreso, desarrollo y crecimiento”, afirmó al reiterar que continuarán fortaleciendo la movilidad y la competitividad de Coahuila.