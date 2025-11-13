Saltillo mantiene alta ocupación en vuelos al AIFA; Parras iniciará obras de aeropista

Coahuila
/ 13 noviembre 2025
    Saltillo mantiene alta ocupación en vuelos al AIFA; Parras iniciará obras de aeropista
    Autoridades estatales proyectan iniciar en 2026 la construcción de la aeropista de Parras, una obra que arrancará con aviación general y privada para impulsar el turismo y los negocios. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Servicios Estatales Aeroportuarios reportó arriba de 175 pasajeros por operación y avances en el proyecto de la aeropista de Parras de la Fuente

El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe mantiene una ocupación arriba del 90 por ciento en los vuelos que conectan a Saltillo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Así lo informó Óscar Pérez Benavides, director de Servicios Estatales Aeroportuarios, al detallar que la respuesta de los usuarios ha sido constante desde el arranque de la ruta. “Traemos un promedio de ocupación de 175 a 177 personas por vuelo”, comentó.

Pérez explicó que cada operación tiene capacidad para 186 pasajeros y que la demanda se ha sostenido tanto en los vuelos provenientes del AIFA como en los que salen desde Saltillo.

“La respuesta ha sido bastante favorable”, señaló, y agregó que la conexión con la Ciudad de México era una necesidad para la región Sureste. En cuanto al proyecto de la aeropista de Parras de la Fuente, el funcionario informó que ya trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Economía. Comentó que recibieron instrucciones del gobernador Manolo Jiménez para acelerar la planeación.

“El próximo año vamos a estar iniciando ya los trabajos de construcción”, dijo. Pérez detalló que la aeropista comenzará operando aviación general y privada. Explicó que el desarrollo será gradual para ajustarse a la demanda del municipio y su zona turística.

Vamos a arrancar moduladamente y en etapas”, mencionó. Respecto a la capacidad de aeronaves que podrán aterrizar, indicó que está diseñada para recibir jets ejecutivos. No descartó que, conforme al crecimiento del proyecto, se analicen operaciones adicionales. Sobre la inversión inicial, Pérez confirmó que analizan una cifra cercana.

“Posiblemente es lo que vamos a iniciar”, dijo al ser consultado sobre los 50 millones de pesos previstos para la primera etapa. Con la alta ocupación en Saltillo y el arranque próximo de la aeropista de Parras, el estado apuesta por ampliar su oferta aérea regional y fortalecer la movilidad para turismo y negocios.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

