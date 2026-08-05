La Pronnif brinda apoyo a 155 hijos de víctimas de feminicidio en Coahuila

La titular de la procuraduría, María Tereza Araiza, explicó que la dependencia cuenta con un programa de atención para menores y jóvenes afectados por estos hechos, mediante el cual se otorgan apoyos económicos, becas escolares y acompañamiento psicológico para ellos y para las personas encargadas de su cuidado.

Detrás de cada feminicidio también quedan niñas, niños y adolescentes que enfrentan la pérdida de su madre y un proceso de reconstrucción de vida junto a sus familias, por lo que en Coahuila, la Pronnif brinda acompañamiento a 155 víctimas indirectas de este delito mediante apoyos económicos, escolares y atención psicológica.

“Los feminicidios, seguro que es de los eventos más terribles para una persona menor de edad porque por un lado pierde a su mamá y por el otro lado, cuando es el papá el agresor, pierde también a la otra parte que es su raíz”, señaló.

Actualmente, el programa atiende a 155 beneficiarios, de los cuales 132 son menores de edad y 23 son jóvenes mayores de 18 años que continúan estudiando.

Araiza explicó que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad tras un feminicidio aproximadamente nueve de cada 10 menores se encuentran bajo el cuidado de sus abuelas.

Por ello, señaló que los apoyos buscan garantizar que los menores continúen con su desarrollo y tengan acceso a sus derechos, debido a que en algunos casos las abuelas asumen el cuidado de dos o más niños tras la pérdida de sus madres.