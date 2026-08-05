La Pronnif brinda apoyo a 155 hijos de víctimas de feminicidio en Coahuila

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Coahuila
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    La Pronnif brinda apoyo a 155 hijos de víctimas de feminicidio en Coahuila
    La Pronnif brinda atención integral a hijas e hijos de víctimas de feminicidio mediante apoyos económicos, educativos y psicológico ARCHIVO

La dependencia mantiene un programa de acompañamiento para hijas e hijos de víctimas de feminicidio, con apoyos económicos, escolares y atención psicológica

Detrás de cada feminicidio también quedan niñas, niños y adolescentes que enfrentan la pérdida de su madre y un proceso de reconstrucción de vida junto a sus familias, por lo que en Coahuila, la Pronnif brinda acompañamiento a 155 víctimas indirectas de este delito mediante apoyos económicos, escolares y atención psicológica.

La titular de la procuraduría, María Tereza Araiza, explicó que la dependencia cuenta con un programa de atención para menores y jóvenes afectados por estos hechos, mediante el cual se otorgan apoyos económicos, becas escolares y acompañamiento psicológico para ellos y para las personas encargadas de su cuidado.

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“Los feminicidios, seguro que es de los eventos más terribles para una persona menor de edad porque por un lado pierde a su mamá y por el otro lado, cuando es el papá el agresor, pierde también a la otra parte que es su raíz”, señaló.

Actualmente, el programa atiende a 155 beneficiarios, de los cuales 132 son menores de edad y 23 son jóvenes mayores de 18 años que continúan estudiando.

Araiza explicó que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad tras un feminicidio aproximadamente nueve de cada 10 menores se encuentran bajo el cuidado de sus abuelas.

Por ello, señaló que los apoyos buscan garantizar que los menores continúen con su desarrollo y tengan acceso a sus derechos, debido a que en algunos casos las abuelas asumen el cuidado de dos o más niños tras la pérdida de sus madres.

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Además de los apoyos económicos y escolares, el programa contempla la entrega de despensas y seguimiento para verificar que los beneficiarios continúen estudiando y reciban atención médica cuando lo requieren.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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