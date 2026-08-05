México supera los 100 mil presos sin sentencia: la cifra que expone la crisis del sistema de justicia

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    México supera los 100 mil presos sin sentencia: la cifra que expone la crisis del sistema de justicia
    Más de 102 mil personas permanecen en prisión preventiva sin una sentencia firme en México, según datos citados por el colectivo No Más Presos Inocentes. FOTO: CUARTOSCURO

La organización advierte que esta situación refleja una profunda crisis en el sistema de justicia penal y cuestiona el uso de la prisión preventiva oficiosa.

México rebasó la barrera de las 100 mil personas privadas de la libertad que aún no cuentan con una sentencia firme, una cifra que, de acuerdo con el colectivo No Más Presos Inocentes, evidencia los desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal en el país.

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Con base en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, la organización señaló que actualmente existen 102 mil 53 personas sujetas a prisión preventiva. Esta cantidad representa el 40.4 por ciento de la población penitenciaria nacional, es decir, cuatro de cada diez internos permanecen encarcelados mientras su situación jurídica sigue sin resolverse.

Colectivo cuestiona el uso de la prisión preventiva

No Más Presos Inocentes sostiene que el incremento de personas encarceladas sin sentencia está relacionado con el uso de la prisión preventiva oficiosa y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan esta medida de forma automática.

La organización afirma que, detrás de las estadísticas, existen miles de personas que denuncian presuntas irregularidades durante sus procesos, entre ellas fabricación de pruebas, actos de tortura y violaciones al debido proceso.

Uno de los casos que menciona como antecedente es el de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes permanecieron 17 años en prisión mientras esperaban una sentencia por una acusación de homicidio. Finalmente fueron absueltos, luego de que su caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que condenó al Estado mexicano por el uso indebido de la prisión preventiva oficiosa.

$!Cuatro de cada diez internos permanecen encarcelados mientras su situación jurídica sigue sin resolverse.
Cuatro de cada diez internos permanecen encarcelados mientras su situación jurídica sigue sin resolverse. FOTO: CUARTOSCURO

Denuncian nuevos casos y posibles irregularidades

El colectivo también hizo referencia al caso de Víctor Hugo Romero Domínguez, actualmente recluido en el penal de Chiconautla, en el Estado de México, por una acusación de feminicidio.

De acuerdo con la versión presentada por su familia y su defensa, el proceso habría estado marcado por presuntas irregularidades, entre ellas un periodo de incomunicación tras su detención, la supuesta integración de nuevas carpetas de investigación para prolongar su retención y diferencias entre dos dictámenes periciales sobre la causa de muerte de la víctima.

Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a los señalamientos realizados por el colectivo y la defensa del acusado dentro del proceso judicial.

Especialistas advierten retos para garantizar el debido proceso

Según No Más Presos Inocentes, la presión por resolver casos de alto impacto puede derivar en investigaciones aceleradas y deficiencias durante las indagatorias.

La organización citó datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales indican que el 49 por ciento de las personas detenidas reportó haber sufrido violencia física o psicológica durante su arresto con el objetivo de obtener confesiones.

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Además, el estudio señala que el 64 por ciento de la población penitenciaria depende de defensores públicos, lo que, según especialistas y organizaciones civiles, representa otro de los desafíos para garantizar un acceso efectivo a la justicia.

Mientras continúa el debate sobre la prisión preventiva oficiosa en México, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la necesidad de fortalecer las investigaciones, agilizar los procesos judiciales y garantizar el respeto al debido proceso para todas las personas involucradas.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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