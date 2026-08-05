México supera los 100 mil presos sin sentencia: la cifra que expone la crisis del sistema de justicia

México rebasó la barrera de las 100 mil personas privadas de la libertad que aún no cuentan con una sentencia firme , una cifra que, de acuerdo con el colectivo No Más Presos Inocentes, evidencia los desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal en el país.

Con base en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, la organización señaló que actualmente existen 102 mil 53 personas sujetas a prisión preventiva. Esta cantidad representa el 40.4 por ciento de la población penitenciaria nacional, es decir, cuatro de cada diez internos permanecen encarcelados mientras su situación jurídica sigue sin resolverse.

Colectivo cuestiona el uso de la prisión preventiva

No Más Presos Inocentes sostiene que el incremento de personas encarceladas sin sentencia está relacionado con el uso de la prisión preventiva oficiosa y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan esta medida de forma automática.

La organización afirma que, detrás de las estadísticas, existen miles de personas que denuncian presuntas irregularidades durante sus procesos, entre ellas fabricación de pruebas, actos de tortura y violaciones al debido proceso.

Uno de los casos que menciona como antecedente es el de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes permanecieron 17 años en prisión mientras esperaban una sentencia por una acusación de homicidio. Finalmente fueron absueltos, luego de que su caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que condenó al Estado mexicano por el uso indebido de la prisión preventiva oficiosa.