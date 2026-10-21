Le robaron el comal y joven de Monclova terminó fabricando los suyos: hoy sus productos son virales

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una solución a un problema en un negocio familiar terminó por convertirse en una oportunidad de emprendimiento para Diego Meneses, un estudiante de ingeniería de 21 años que fabrica comales artesanales y prensas para tortillas de harina, productos que han llamado la atención en redes sociales. Al frente de GAMEN, Comales Artesanales, Diego encontró un nicho de mercado al detectar que muchos establecimientos de comida necesitaban comales de distintas medidas, pero no tenían un proveedor especializado que los fabricara a la medida. Desde el taller instalado en su casa, el joven trabaja con acero para elaborar piezas destinadas tanto a hogares como a negocios.

La idea surgió cuando su familia tenía un carrito de hot dogs y les robaron el comal que utilizaban para preparar los alimentos. Ante la necesidad de reemplazarlo, Diego recurrió a los conocimientos de su padre, ingeniero y posteriormente dedicado a la soldadura y la herrería, para fabricar uno propio. Después identificaron que otros comerciantes enfrentaban la misma necesidad y decidieron comenzar a venderlos. El camino del emprendimiento también está marcado por las dificultades económicas que golpearon a su familia durante el cierre de Altos Hornos de México (AHMSA). La crisis los obligó a cerrar el negocio de su padre e incluso a vender su automóvil. Sin embargo, Diego continuó adelante con su proyecto y logró impulsar una nueva fuente de ingresos para la familia, retomando parte de la experiencia que habían acumulado en el trabajo con metales.

Entre sus productos destacan los comales personalizados y el modelo liso para dos mechas, uno de los más vendidos, diseñado para preparar alimentos tanto en establecimientos como en casa. Fabricados con acero al carbón, estos utensilios están pensados para soportar el uso constante. GAMEN también ofrece prensas para tortillas de harina que buscan facilitar y agilizar su elaboración. La difusión en redes sociales ha contribuido a que más personas conozcan su trabajo, especialmente mediante videos en los que muestra la resistencia de sus productos. Mientras combina el emprendimiento con sus estudios de ingeniería y su afición por el futbol, Diego busca hacer crecer el taller hasta convertirlo en una empresa de fabricación. Su objetivo es ampliar la producción y consolidar una marca que nació de una necesidad familiar y encontró mercado entre comerciantes y consumidores.