Lady relojes esclarece su situación legal tras polémica detención: indica que su inocencia fue demostrada

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 9 marzo 2026
    Lady relojes esclarece su situación legal tras polémica detención: indica que su inocencia fue demostrada
    Verónica Nájera Hernández difundió un comunicado en el que asegura que su inocencia quedó demostrada tras el proceso realizado por las autoridades, luego de haber sido detenida el pasado 2 de marzo. REDES SOCIALES

A una semana de su detención, Verónica señala que fue víctima de difamación

Tras los recientes eventos que la involucraron en un proceso ante las autoridades, Verónica Nájera Hernández, joven habitante de Ramos Arizpe, emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública para aclarar los hechos y denunciar la difusión de información que calificó como errónea.

Verónica fue detenida por la Fiscalía General del Estado la tarde del 2 de marzo, sin que se contara con una denuncia. En el transcurso de su detención, las autoridades indicaron que ésta se derivó de la presunta comisión del delito de fraude. Al día siguiente, la dejaron en libertad e indicaron que no había denuncia.

TE PUEDE INTERESAR: Tendrán alumnos de educación básica megapuente este fin de semana en Coahuila

Hoy, Verónica rompe el silencio con un comunicado dirigido a la opinión pública. En el documento, fechado el 5 de marzo de 2026, la joven asegura que su inocencia ha quedado plenamente demostrada tras el proceso correspondiente.

ACLARACIÓN DE LOS HECHOS

Nájera Hernández señaló que las diversas versiones y comentarios que circularon en días recientes no corresponden a la realidad. Según el comunicado, el proceso ante las autoridades permitió confirmar que no existe responsabilidad alguna de su parte en los señalamientos realizados.

“Actualmente me encuentro en libertad, lo cual confirma que la información que circuló públicamente fue incorrecta, incompleta o interpretada de manera equivocada”, afirmó.

Sobre el proceso legal que vivió, la joven manifestó haber mantenido siempre un profundo respeto por las instituciones y el Estado de derecho, confiando en que el debido proceso permitiría limpiar su nombre.

La misiva también aborda el impacto personal y familiar de esta situación, describiendo los acontecimientos recientes como momentos difíciles.

LLAMADO A UN PERIODISMO RESPONSABLE

En este sentido, Verónica hizo un exhorto respetuoso a los medios de comunicación, páginas informativas y usuarios de redes sociales para que actúen con responsabilidad profesional. El llamado busca evitar la difusión de rumores o información no verificada que pueda afectar la integridad, la dignidad y la tranquilidad de las personas y sus familias.

Nájera Hernández indica que, con la tranquilidad de haber aclarado los hechos, su prioridad ahora es continuar con su vida y enfocarse en su bienestar personal junto a su familia.

Cabe mencionar que este mensaje oficial refuerza la postura sostenida por su madre, la señora Ivón, quien ayer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, utilizó su red social para señalar que la detención fue parte de una campaña de falsedades y defendió la trayectoria e integridad de su hija, asegurando que jamás ha cometido ningún delito.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día Internacional De La No Violencia Contra Las Mujeres
Mujeres
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


FGE

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras

NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras
Autoridades estatales y federales iniciaron el operativo 2026 de combate y prevención de incendios forestales con brigadas especializadas, aeronaves y tecnología para proteger las zonas serranas de Coahuila.

Arranca Coahuila operativo 2026 contra incendios forestales
La legisladora señaló que la utilización de imágenes alusivas a funcionarios públicos en material de promoción política podría contravenir disposiciones en materia electoral.

Señala presidenta del Congreso de Coahuila propaganda con silueta de Sheinbaum
La ampliación de la carretera a Derramadero, que actualmente registra un avance cercano al 70 por ciento, podría concluir hasta noviembre de este año, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Para noviembre, entrega de la carretera Saltillo-Zacatecas (tramo a Derramadero)
La presencia de elementos de policía durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en Saltillo generó debate en redes sociales entre asistentes y colectivas participantes.

¿Qué pasó en la marcha 8M en Saltillo? Presencia policiaca, motivo de debate
Agrupaciones de danza folklórica se presentaron en el Paseo Capital durante el espectáculo “Mujeres que Danzan”, evento que reunió a familias y visitantes en el Centro Histórico de Saltillo.

Saltillo impulsa cultura en calles y colonias con danza, arte urbano y talleres para familias

Bajo el cobijo de Sheinbaum

Bajo el cobijo de Sheinbaum
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial