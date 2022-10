“Lamento que me ataquen con temas inexistentes”, señala Guadiana tras reportaje por investigación de 2013

El senador aclaró que la investigación a la que se refiere el diario, data del 2012 y no del 2013

Luego de que un diario nacional emitió un reportaje donde recordó una investigación que fue iniciada por la entonces Procuraduría General de la República contra el empresario Armando Guadiana, el también senador manifestó que de las investigaciones fue exonerado y aseveró que esta difusión viene con tintes electorales.

TE PUEDE INTERESAR: FGR investiga a Armando Guadiana por presunto lavado de dinero con minas de carbón

Publicidad

De acuerdo con el reportaje publicado en el diario, Armando Guadiana sería investigado por el órgano procurador de justicia federal desde el 2013 por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada con montos que ascienden a los 270 millones de pesos.

El reportaje, asevera que el senador hizo una serie de transacciones irregulares y que en ellas se vinculó a una presunta red de explotación ilegal de carbón.

Este mismo día, el senador aclaró que la investigación a la que se refiere el diario, data del 2012 y no del 2013, y de dicha denuncia acudió a la que acudió a declarar voluntariamente, fue exonerado al no encontrar los elementos indicados para acusarlo.

Publicidad

“En el 2012 cuando se me denunció por lavado de dinero y delincuencia organizada, denuncia de la cual fui exonerado, acudí a declarar de forma voluntaria porque, reiteró, que no tengo nada que esconder pues toda mi carrera empresarial se ha desarrollado apegada a la ley, por eso lamento que se me ataque con temas inexistentes y se usen a dependencias federales para denostar previo a un proceso electoral”, dijo Guadiana Tijerina.

A través de su comunicado, lamentó que la Fiscalía “se preste para difamar su imagen con claros tintes electorales”, y que al menos hasta ahora no ha sido notificado de alguna investigación distinta por parte del órgano procurador.

“No tengo nada que ocultar ni nada que temer pues ya enfrenté denuncias falsas que en el pasado se realizaron ante la PGR”, mencionó.

Publicidad

“Hay que recordar que, en 2017, cuando fui candidato a la gubernatura de Coahuila, transparenté mis declaraciones patrimoniales de los últimos 10 años porque soy un hombre que por más de 50 años ha trabajado en el sector empresarial de forma honesta y apegado a la ley”, concluyó.